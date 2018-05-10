24 Haziran 2018 son seçim anketi! Cumhur ittifakı yüzde kaç oy alacak?

Optimar Araştırma şirketi tarafından yapılan son anketin sonuçları açıklandı... 24 Haziran'da yapılacak seçim sonuçlarına yönelik son seçim anketi sonuçları ortaya çıktı.

Optimar Araştırma şirketinin seçime yönelik yaptığı son anketinin sonuçlarını duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamada, 27 Nisan ile 2 Mayıs 2018 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 107 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen ankette "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan`a oy verir misiniz?" sorusu katılımcılara yöneltildi. Son seçim anketi ile ilgili açıklamalara haberimizden ulaşabilirsiniz.

24 HAZİRAN SEÇİM ANKETİ 2018

27 Nisan ile 2 Mayıs 2018 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 107 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen ankette "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan`a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Gelen cevaplar ise ilginç ve şaşırtıcı şekilde oldu. Kararsızlar dağıtılmadan soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 51'i Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini belirtti.

ERDOĞAN'IN ŞAHSİ OYU YÜZDE 53

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir; konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede; "Kararsızlar dağıtılmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51. Bu oran 2013 yılından beri yapmış olduğumuz araştırmalardaki Erdoğan'ın yüzde 51-53 arasındaki şahsi oyunu teyid ediyor. Diğer taraftan araştırmaya katılanların da yüzde 9,7'sinin de henüz karar vermediğini görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı için yüzde 9,7'lik kesimin kimden tarafa karar vereceği aradaki farkın kesinleşmesi açısından belirleyici olacak. Yüzde 52,4'lük bir kesim Cumhur ittifakına oy vereceğini belirtirken, yüzde 10,3'lük bir kesimin de kararsız olduğu görülmektedir. 24 Haziran seçimleri parlamento çoğunluğunu elde etmek açısından adayların belirlenmesi, partilerin seçim kampanyaları, parti teşkilatlarının sahadaki aktif çalışması seçimin kaderini belirleyecek" dedi.

Katılımcılara aynı araştırmada, "AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na oy verir misiniz?" sorusu soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan, Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söyleyen katılımcıların oranı yüzde 52,4 olarak ortaya çıktı.

Siyaset 08 Mayıs 2018 13:05 24 Haziran 2018 son seçim anketi! Hangi parti ne kadar oy alacak?Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim çağrısını almış ve erken seçim için çalışmaları başlatmıştı. 24 Haziran'da yapılacak seçim sonuçlarına yönelik son seçim anketi sonuçları ortaya çıktı.

CHP TABANI İTTİFAK İSTEMİYOR!

7 Haziran, 1 Kasım ya da 24 Haziran seçimlerinde HDP’ye oy verdiğini ya da vereceğini belirten katılımcıların yüzde 74’ü HDP, CHP ile ittifak kurmalı şeklinde yanıt verdi.

Aynı şekilde 7 Haziran, 1 Kasım seçimlerinde oyunu CHP’den yana kullanmış ya da 24 Haziran seçimlerinde CHP’ye oy vereceğini belirten seçmene de yöneltilen soruya verilen yanıtların oranları ise şöyle oldu:

“CHP, İP ile ittifak kurmalı diyenler yüzde 47,5

HDP ile ittifak kurmalı diyenler; 10,5

SP ile ittifak kurmalı diyenler ise yüzde 3,4" olarak görüldü.

Kaynak: Ajans Haber