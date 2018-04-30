24 Haziran oy pusulası nasıl olacak? - 24 Haziran 2018 seçim pusulası

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak 24 Haziran oy pusulası nasıl olacak? 24 Haziran 2018 seçim pusulası ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Seçime az bir zaman kala vatandaşların merak ettiği soru 24 Haziran oy pusulası nasıl olacak sorusu oldu. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarının şekli yavaş yavaş belli olmaya başladı. Milletvekili genel seçimleriyle beraber Cumhurbaşkanı seçimleri de aynı gün yapılacak. Seçmenler sandığa gittiklerinde iki ayrı oy pusulasına tercihte bulanacak. Böylece iki oy pusulasıyla Cumhurbaşkanı'nı ve TBMM'ye girecek milletvekillerini ayrı bir şekilde belirleyecek. Seçmenler oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunan kısmı görecek.

24 HAZİRAN OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi önce seçmenler 24 Haziran oy pusulası nasıl olacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Seçmenler 24 Haziran'da oy kullanırken iki oy pusulasına tercih yapacak. Oy pusulasında TBMM'ye girecek milletvekillerini ve Cumhurbaşkanı'nı ayrı bir şekilde belirleyecek.

PUSULANIN ÜST KISMINDA CUMHURBAŞKANI ADAYLARI BULUNACAK

Pusulanın en üst tarafında "Cumhurbaşkanı Adayları" şeklinde bir kısım bulunacak. Burada Cumhurbaşkanı Adayları bulunacak. Türkiye 10 Ağustos 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının isimlerini ve fotoğraflarını görecek. Pusulanın bu kısmında parti logoları ve yapılan ittifakların ünvanları yer almayacak.

OY PUSULASINDAKİ YERLER KURA İLE BELİRLENECEK

Cumhurbaşkanı adaylarının yer aldığı kısımlar çekilecek kura sonucunda tespit edilerek oy pusulasına yerleştirilecek.

11 PARTİNİN HEPSİ OY PUSULASINDA YER ALACAK

Seçmenler Cumhurbaşkanı adayları dışında diğer pusulaya da oy kullanacak. Bu bölümde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alacak milletvekillerine oy verecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı kararla seçimlere girmesine karar verilen partilerden olan AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ile HÜDA PAR yer alacak.

İTTİFAK YAPAN PARTİLER İTTİFAK UNVANLARIYLA PUSULADA YERİNİ ALACAK

24 Haziran'daki seçimde ittifak yapacağını YSK'ya bildiren partiler, ittifak unvanları adı altına yan yana yer alacak. Partilerin logoları, isimleri, genel başkanlarının adları ile partiler için ayrılan her sütunun altında, milletvekili adaylarının isimleri de belirtilecek. Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

Siyaset 23 Nisan 2018 20:21 24 Haziran 2018 son seçim anketi! Hangi parti ne kadar oy alacak?Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim çağrısını almış ve erken seçim için çalışmaları başlatmıştı.

ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL OY PUSULASINI CANLI YAYINDA GÖSTERDİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "24 Haziran'da iki tercihte bulunacağız. Tek oy pusulası olmayacak, iki oy pusulası olacak. Bir oy pusulasında cumhurbaşkanı için, ikinci oy pusulasında da partilerin unvanı olacak ve herkes kendi partisinin logosunun altına tercihi yapacak. Cumhurbaşkanının seçileceği oy pusulasında adayların resmi olacak, parti amblemleri olmayacak" şeklinde konuştu.

24 HAZİRAN 2018 SEÇİM PUSULASI

İşte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün canlı yayında gösterdiği kullanılacak oy pusulası…

Kaynak: AjansHaber