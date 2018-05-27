24 Haziran genel seçim anket sonuçları - Erken seçim tahminleri

24 Haziran genel seçim anket sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 24 Haziran seçim anketi ve erken seçim tahminleriyle ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

24 Haziran genel seçim anket sonuçları seçime az bir süre kala vatandaşların ilgisini çekti. Şimdiden birçok vatandaş seçim tahminleri ile ilgili internette araştırma yapıyor. A&G Araştırma, SONAR, MAK Danışmanlık, Politic's ve Mediar'ın anket şirketleri son seçim anketleri ile ilgili duyurularını yaptı. Yapılan bu seçim anketleri neticesinde cumhurbaşkanlığı yarışında hangi adayın önde olduğu ortaya çıktı. Anket araştırma şirketlerinin yaptığı bu seçim tahminleri birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Bizlerde erken seçim tahminleri ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

24 HAZİRAN GENEL SEÇİM ANKET SONUÇLARI

Araştırma şirketleri 24 Haziran son anket sonuçları ile seçim nabzını yakından takip ediyor. Birçok vatandaşta internette yapılan erken seçim tahminlerini araştırıyor. Araştırma şirketlerinin açıkladığı sonuçlar zaman zaman tartışmalara yol açabiliyor. İşte 24 Haziran genel seçim anket sonuçları...

MEDİAR ARAŞTIRMA ŞİRKETİ





Mediar Şirketi 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin yaptığı son seçi anketi araştırmasını 26 ilde sürdürdü. 4 bin 268 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmaya göre Mediar'ın son anketi şu sonuçları verdi:

A&G ARAŞTIRMA ŞİRKETİ



Akşam'dan Pınar Işık Ardor'a konuşan A&G Araştırma şirketinin sahibi Adil Gür, son seçim anketi sonucunu açıkladı. Adil Gür, cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turda tamamlanacağı görüşünde olduğunu belirterek, iddia edilen ‘yasama millet ittifakına geçer’ sözüneyse sert tepki gösterdi. Ben 1.turda biteceğini öngörenlerdenim. Seçmen davranışının önümüzdeki günlerde değişmeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanını halkın seçmesiyle ilgili halk oylaması Türkiye’de iki bloklu bir siyasetin önünü açtı. Şimdi de siyasi partiler bir araya geldiler ve o iki blok içinde yer aldılar. Bir tarafta AK Parti ve MHP öbür tarafta CHP-İP-SP- DP gibi partiler var. Birinci tarafta problem yok. İki tane birbirine benzeyen parti var. Liderler biz ittifak yaptık demese bile seçmen tabanda ittifak yapıyor zaten. AK Parti ile MHP iki elma gibi birisi Amasya diğeri golden gibi. Ancak diğer ittifak blokunun içinde yer alan partiler birbirine benzemiyor. Biri elma biri armut biri ayva biri sebze. Buradan yola çıkarak bir öngörüde bulunuyor ve diyorum ki; cumhurbaşkanlığı seçimi 1. turda bitecek.





SONAR





SONAR Araştırma Şirketi tarafından yapılan son seçim anketine 26 ilde 3 bin kişi katıldı. 26 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı son seçim anketine göre Tayyip Erdoğan, yüzde 42’lik oy oranı ile ilk turun birincisi. İnce ve Akşener’in toplam oyu, Erdoğan’ın ilk turdaki oyunu geçiyor. SONAR Araştırma Şirketi tarafından 26 ilde 3 bin kişi ile yapılan cumhurbaşkanlığı seçim anketinden ‘'Seçim 2. tura kalacak'' sonucu çıktı.

MAK DANIŞMANLIK

MAK Danışmanlık şirketinin 13-20 Mayıs tarihleri arasında yaptığı son seçim anketine göre, "24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz?" sorusuna seçmenlerin yüzde 48,5'i Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 22,5'i Muharrem İnce, yüzde 11,5'i Meral Akşener, yüzde 9' Selahattin Demirtaş, yüzde 2'si Temel Karamollaoğlu, yüzde 0,5 Doğu Perinçek cevabı veriyor. Kararsızların oranı ise yüzde 6...

Cumhurbaşkanlığın konusunda ise araştırmaya katılanların, yüzde 43.50’si Tayyip Erdoğan, 22.20’si Muharrem İnce, 19.31’i Meral Akşener, 12.79’u Selahattin Demirtaş, 1.61’i Temel Karamollaoğlu ve 0.60’ı Doğu Perinçek olarak yanıt verdi. Bu araştırmaya göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce kalıyor.

Kaynak: AjansHaber