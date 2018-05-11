24 Haziran çalışmalarında Arter Ajans yok!

Erol Olçok'un kurucusu olduğu Arter Ajans, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin çalışmalarında yer almadıklarını duyurdu.

Oğlu Abdullah Tayyip Olçok'la birlikte, köprüde darbecilere karşı direnirken şehit düşen Erol Olçok'un kurduğu ve bugüne kadar AK Parti ile Erdoğan'ın seçim çalışmalarında yer alan Arter Ajansı, 24 Haziran'daki seçimlerde Erdoğan'ın çalışmalarında yer almayacaklarını belirten bir açıklama yayınladı.

Başkanlığını Cevat Olçok'un yaptığı ajans duyurusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye de seçimlerde başarılar diledi.

Kaynak: Ajanslar