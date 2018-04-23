24 Haziran 2018 son seçim anketi! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim çağrısını almış ve erken seçim için çalışmaları başlatmıştı. 24 Haziran'da yapılacak seçim sonuçlarına yönelik son seçim anketi sonuçları ortaya çıktı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçelinin gündeme getirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin görüşmesi ile Türkiye 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçime gidecek. Erken seçime artık sayılı süreler kala tüm partiler hazırlığa başladı.

SEÇİM SONUÇLARI ANKETİ

Yurt geneli farklı kişilerin seçim anketlerine ilişkin görüşlerin alınması ile oluşan seçim sonuçları anketine bakıldığında AKP'nin yüzde 51 civarı, CHP'nin yüzde 18 civarı, MHP'nin yüzde 9 - 10 civarı, HDP'nin yüzde 8 - 10 civarı, İYİ Parti'nin ise yüzde 10 - 12 civarı oy aldığı görülmektedir. Tabi seçime iki ay daha bulunduğundan dolayı genel başkanların yapacakları konuşmalar oldukça önemli yani bu yüzdelik oy dilimleri değişebilir.

Cumhurbaşkanı seçimine bakıldığında Türkiye geneli çok sayıda kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediği ve ikinci olarak ise Meral Akşener'in desteklendiği görülmektedir. CHP adayını açıkladığı takdirde Meral Akşener'in gerileyeceği açıklanan veriler arasında. Eğer ilk aşama da yüzde 50'lik oy oranı geçilmezse ikinci bir oylamaya gidilmesi beklenmekte olup ikinci oylama yapılırsa büyük ihtimal ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener'in kalacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağan'ın yüzde 45 - 50 civarı oy ile kazanacağı tahmin edilmektedir.

Kaynak: Ajanslar