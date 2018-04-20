24 Haziran 2018 seçiminde süreç nasıl işleyecek? İşte o kritik sorunun cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini açıkladığından beri Türkiye heyecanlı günler yaşıyor. Peki seçim süreci nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz çarşamba günü açıkladığı seçim tarihinden sonra Türkiye heyecanlı günler yaşamaya başladı. İşte adım adım ilerleyecek seçim süreci;

.AK Parti ve MHP'nin erken seçim önergesi bugün Meclis'te görüşülecek.

.Genel Kurulda kabul edildikten sonra TBMM kararı haline gelecek.

.Karar Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

İKİNCİ TURA KALIRSA

.24 Haziran'da geçerli oyların salt çoğunluğunu alan Cumhurbaşkanı seçilecek.

.İlk oylamada çoğunluk sağlanamazsa izleyen ikinci pazar tekrar sansığa gidilecek.

.En çok oyun sahibi iki aday yarışacak, oyların çoğunluğunu alan cumhurbaşkanı seçilecek.

.Seçimin ikinci tarihe kalması halinde ise seçmen tarih 8 Temmuz2018'de sandık başına ikinci kez gidecek.

.Türkiye anayasa değişikliğiyle 24 Haziran'dan sonra yeni bir döneme giriyor.

.Yeni parlementoda milletvekili sayısı 550'den 600'a çıkacak.

.TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimleri 4 yılda bir yerine 5 yılda bir aynı gün yapılacak.

.Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek.

.Yeni dönemde cumhurbaşkanına 'devlet başkanı' sıfatı getiriliyor.

.Devletin başı olan cumhurbaşkanına yürütme yetkisi de verilecek.

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