23 ilde dev FETÖ operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var

Konya merkezli 23 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli 43'ü muvazzaf, 70 askeri hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için bugün eş zamanlı olarak başlatılan operasyon sürüyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, daha önce gözaltına alınan örgütün mahrem imamlarının vermiş olduğu ifadeler ve yapılan çalışmalar sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askeri personele yönelik çalışma başlatıldı.



Bunun üzerine bu sabah eş zamanlı olarak Konya merkezli 23 ilde 43'ü muvazzaf 70 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı. 27 şüphelinin soruşturma kapsamında daha önceden açığa alındığı ve görevden ihraç edildiği belirtildi. Gözaltıların olduğu ve operasyonun sürdüğü belirtildi.

BİR OPERASYON DAHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; Ekonomi ve Aile bakanlığı eski personeli 11 kişiye yönelik olarak şüphelilerin bylock kullanıcısı oldukları gerekçesi ile gözaltı kararı verilerek operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/ PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 28 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilerek operasyon başlatıldı.

Kaynak: AA