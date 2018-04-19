23-24 Nisan tatil mi? 23 Nisan'da liseler ve üniversiteler tatil olacak mı?

23 Nisan çocuk bayramına sayılı günler kala 23 Nisan ve 24 Nisan liselere tatil olacak mı sorusu gündeme geldi. Konuya ilişkin açıklama MEB 'den geldi.

Her milli ve dini bayramda olduğu gibi 23 Nisan'da da öğrencilerin gündeminde yine tatil var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tatil olup olmadığını merak eden öğrenciler, 23 Nisan'ın yaklaşmasıyla birlikte araştırmalarını hızlandırdı. Öte yandan 23 Nisan'ın ardından 24 Nisan Salı gününün de tatil olup olmadığı sorgulanıyor. İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin yanında üniversite ve lise eğitimi alan öğrenciler de 23-24 Nisan tarihlerinin kendileri için tatil olup olmadığını merak ediyor ve araştırıyor.Peki 2018 yılı itibariyle liselere 23-24 Nisan okullar tatil olacak mı?

23 NİSAN TATİL Mİ?

MEB bu sene yayımladığı takvime göre "23 Nisan 2018 Pazartesi günü törenden sonra başlar, 23 Nisan 2018 akşamı sona erer" ifadesi yer aldı..Özellikle lisede eğitimine devam eden öğrencilerin merak ettiği bir konu olan 23 Nisan Çocuk Bayramı tatilinden bu senede öğrenciler faydalanabilecekler. Her sene olduğu gibi kamu kurumları ve okullar bugün kapalı olacak. Pazartesi gününe denk gelmesi sebebiyle cumartesi pazar ve pazartesi olmak üzere liseler 3 gün tatil yapabilecek.

LİSELER VE ÜNİVERSİTELER DE 23 NİSAN'DA TATİL Mİ?

23 Nisan tatil mi sorusu, eğitim hayatına lise ve üniversitelerde devam eden öğrencilerin de merakla araştırdığı bir soru olarak gündeme geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye genelinde resmi bir tatil olduğu için 23 Nisan günü, birçok kamu kurumu gibi lise ve üniversiteler de eğitim faaliyetlerine 1 günlük ara verecek.

23 NİSAN HAVA DURUMU

Dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan pazartesi günü birçok ilde etkinliklerle ve törenlerle kutlanacak. Bu güzel gün için aylar öncesinden hazırlanmaya başlayan öğrenciler hava durumu nasıl olacak merak ediyor. Yurt genelinde 23 Nisan'da havalar mevsim normallerinde syredecek. İç ve kıyı bölgelerde zaman zaman yağmur geçişleri görülse de uzun süre etkili olmayacak.

23 NİSAN NASIL BAYRAM OLDU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

1980 darbesi döneminde Milli Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adını verdi. 23 Nisan‘ın Türkiye’de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920′de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmış olmasıdır. Milletvekillerinin belirlenişi ve Ankara’ya gelişi çok kısa bir zamanda gerçekleşmiştir. Milletvekili seçimleri Atatürk’ün Ankara’da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başlamış, yine Atatürk’ün 21 Nisan’daki genelgesiyle de meclisin açılacağı tarih duyurulmuş ve milletvekillerinin Ankara’ya gelmesi istenmiştir. 23 Nisan 1920′de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır.

23 NİSAN ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. İlki Atatürk’ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan 1927 “23 Nisan Çocuk Bayramı” 1980 darbesi sonrası yeni adıyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak her yıl 23 Nisanda kutlanmaktadır. 2018 yılında ise 23 Nisan Pazartesi gününe denk geldiği için tatil resmi tatildir.

2018 YILI RESMİ TATİLLLERİ:

23 NİSAN: Yılbaşı tatilinden sonraki ilk resmi tatil 23 Nisan'da. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla aynı yılbaşı tatilinde olduğu gibi yine hafta sonu ile birleştirilebilecek 3 günlük bir tatil söz konusu.

1 MAYIS: 23 Nisan'dan 8 gün sonra 1 Mayıs tatili var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Salı gününe genk geliyor. Aradaki Pazartesi günü izin alabilecekler için bu kez 4 günlük bir tatil fırsatı doğuyor.

19 MAYIS: Haftasonuna gelen ilk resmi tatil 19 Mayıs'ta. Cumartesi gününe denk geldiği için çalışanlar için ekstra bir tatil fırsatı oluşturmayacak.

Kaynak: AjansHaber