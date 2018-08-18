2.2 tonluk Pehlivan'ı alana koç hediye!

Çorun'un Sungurlu ilçesinde Çiçekli köyünde 20 yıllık besici Mehmet Vargeloğlu (70) tarafından yetiştirilen boğa, ağırlığıyla dikkati çekiyor.

İlçeye bağlı Çiçekli köyünde 20 yıllık besici Mehmet Vargeloğlu (70) tarafından yetiştirilen boğa, ağırlığıyla dikkati çekiyor.

Büyük bir özveriyle bakımı yapılan ve Kurban Bayramı’na sayılı günler kala 2 ton 200 kilograma ulaşan "Pehlivan" adlı boğa 40 bin TL’ye alıcısını bekliyor.

"3 YILDIR ÇOCUĞUM GİBİ BAKIYORUM"



Kendisi pehlivan olduğu için boğasına da pehlivan ismini verdiğini söyleyen Mehmet Vargeloğlu, 3 yaşında olan boğasına çocuğu gibi baktığını dile getirdi.

Boğanın beslenmesine özen gösterdiklerini vurgulayan Vargeloğlu, "Pehlivan, kendi buzağımız. Şuan 3 yaşında. 3 yıldır kendi çocuğum gibi bakıyorum." dedi.







Pehlivan’ı fiğ, arpa ve yonca ile besledikleri söyleyen Vargeloğlu, boğanın son derece sağlıklı olduğunu söyledi. "Böyle hayvan yetiştirmekten gurur duyuyorum." diyen Vargeloğlu, "Gece gündüz sürekli hayvanlarla ilgileniyoruz. Bu iş sevilmeden yapılmaz. Mesleğimizi seviyoruz." ifadelerini kullandı.

PEHLİVAN'I ALANA KOÇ HEDİYE



Besici Mehmet Vargeloğlu’nun oğlu Selami Vargeloğlu ise, "Babam 70 yaşında. Bu yaşına rağmen halen hayvanlarla uğraşmayı seviyor. Pehlivan’a gözü gibi bakıyor. Pehlivan 2 ton 200 kilogram ağırlığında. Fiyatını 40 bin TL olarak belirledik. Pehlivan’ı alana bir de koç hediye edeceğiz." dedi.

Pehlivan ile büyüyen bir başka boğa daha olduğunu söyleyen Vargeloğlu, "Paşa ismini verdiğimiz diğer boğamız ise 1.5 ton ağırlığında. Onunda fiyatını 25 bin TL olarak belirledik. Yine Paşa’yı alana bir koç hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.









Kaynak: Ajanslar