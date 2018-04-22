22 Nisan Dünya Günü nedir?

Her yıl kutlanmakta olan Dünya Günü nedir? Dünya Günü ne amaçla kutlanır? İşte Dünya Günü hakkında bilmeniz gerekenler..

Dünya Günü her yıl 22 Nisan'da çevre koruması desteğini dikkat çekmek için çeşitli etkinliklerle kutlanan uluslararası bir gündür. İlk olarak 1970 yılında kutlanan Dünya Günü günümüzde 193 ülkede kutlanmaktadır ve tüm ülkeler Dünya Günü Ağı ile beraber ortak kutlamalar düzenlemektedir.

2016 yılındaki Dünya Günü'nde ABD, Çin, Türkiye ve diğer 120 ülke Paris İklim Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşmanın imzalanmasına, 2015 yılında Paris'te düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na katılan 195 üye ülkenin iklim koruma konulu anlaşması ön ayak olmuştur.

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

İlk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.

Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

GOOGLE DAHA GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN NELER ÖNERİYOR?

Google hazırladığı özel temada öncelikle kolaydan başlayalım diyerek sunumun açılışını yapıyor. Çıkan ilk temada anlatılan görsel 'En kolayıyla başlayalım, odadan çıkarken ışıkları söndürmeyi unutmayın.

İkinci ipucu ise sokağa çıkın ve sokağınıza mahallenize bir ağaç ekin

Üçüncü sayfada ise 'Bir gün içinde olsa gideceğiniz yere yürüyün ya da bisikletle veya toplu taşımayla gidin. Veya arkadaşınızla aynı aracı paylaşın.

Daha güzel bir dünyanın ipuçları arasında beslenme alışkanlıkları ile de ilgili bir bölüm var. Google 'yemeklerinizde sebze meyveye ve yerli ürünlere ağırlık vererek emisyon ve atık oranınızı azaltabilirsiniz' tavsiyesinde bulunuyor.

Sunumun sonunda ise oldukça faydalı bir arayüz açılıyor. Burada bir takım bilgiler için arama motoru kuran Google, 4 ana madde seçip bunları kullanıcılara sunuyor.

Bu maddeler; neler geri dönüştürülebilir, nesli tükenmekte olan hayvanların listesi, su koruma yöntemleri ve marcan ağarması nedir? gibi önemli 4 temel arama olarak karşımıza çıkıyor.

GOOGLE'DAN DÜNYA GÜNÜ'NE ÖZEL VİDEO

22 Nisan Dünya gününe özel bir video hazırlayan Google, böylece her yıl aynı tarihte kutlanan Dünya Günü'nü unutmamış ve büyük destek vermiş oldu. Google'ın yayınladığı 1 dakika 45 saniyelik videoda, Jane Goodall adında bir doktorun görüşlerine yer veriliyor. İşte, Google tarafından hazırlanan 22 Haziran Dünya Günü videosu...

22 NİSAN DOODLE’DA NE VAR?

22 Nisan Dünya gününe özel bir video hazırlayan Google, böylece her yıl aynı tarihte kutlanan Dünya Günü'nü unutmamış ve büyük destek vermiş oldu. Google'ın yayınladığı 1 dakika 45 saniyelik videoda, Jane Goodall adında bir doktorun görüşlerine yer veriliyor.

DOODLE NEDİR?

Doodle, her ne kadar çok daha önceden de kullanılan bir terim olsa da internetin ve arama motoru Google'ın ortaya çıkmasından sonra daha farklı bir anlama sahip. 'Duğdıl' şeklinde okunan Doodle günümüzde, arama motoru Google'ın ana sayfasında 'Google' yazan logosunun sanatsal ve dikkat çekici imaj çalışmalarına dönüşmesi anlamına geliyor. Doodle denildiğinde insanların aklına gelen şey dikkat çekici logolar oluyor.

Doodle ne zaman ortaya çıktı?

İnternetin, günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri olmasından sonra Doodle'lar da bir hayli önem taşımaya başladı. Google tarafından oluşturulan ilk Doodle çalışması 20 Ağustos 1998 tarihinde gerçekleşti. İlk doodle 'Burning Man' festivali için yapıldı ve büyük beğeni toplamasından sonra bir gelenek haline geldi.

Doodle'ın popülerlik kazanması

Doodle zaman içerisinde popülerlik kazanmaya başladıktan sonra Google'ın da doodle'lar için verdiği önem giderek arttı. İlk olarak Google, sadece önemli günler için doodle'lar hazırlayıp yayınladı. Ancak günümüzde bu durum giderek arttı ve ünlü kişilerin doğum günlerinden önemli bayramları ya da festivalleri kutlamak için de özel doodle'lar hazırlanmaya başladı.