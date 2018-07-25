21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması cuma günü yaşanacak

21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması cuma günü yaşanacak. Dünya, cuma günü 21. yüzyılın en uzun "Kanlı Ay" tutulmasına tanıklık edecek.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 27 Temmuz'da 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulmasının yaşanacağını açıkladı.

Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek.

AY KIZIL BİR GÖRÜNÜME BÜRÜNECEK



Ay, tutulma sırasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan kızıl bir görünüme bürünecek. Kuzey Amerika dışında dünyanın büyük bölümünden izlenebilecek tutulma, ocak ayındaki "Süper Mavi Kanlı Ay" tutulmasından 27 dakika daha uzun sürecek.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir.

Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.

Kaynak: AA