Şampiyon belli oldu! Galatasaray 21. şampiyonluğunu ilan etti!

Galatasaray Göztepe'yi 1-0 yenerek 21. şampiyonluğunu ilan etti!

Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti ve Süper Lig'deki 21. şampiyonluğunu kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasına lider giren Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ikinci yarıda bulduğu golle Göztepe'yi 1-0 mağlup etti ve Süper Lig'de 2017/2018 sezonunun şampiyonu oldu.

Galatasaray'a Göztepe karşısında galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Bafetimbi Gomis kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray Süper Lig'i 75 puanla şampiyon tamamladı. Göztepe ise ligi 49 puanla tamamladı.

Göztepe 0-1 Galatasaray

GOLLER: 66' Gomis (p) (Galatasaray)

Fenerbahçe 3-2 Konyaspor

GOLLER: 28' Fernandao, 34' Selim Ay (KK), 65' Soldado (p) (Fenerbahçe), 70' Fofana, 73' Jahovic (Konyaspor)

Başakşehir 3-2 Kasımpaşa

GOLLER: 6' Ahmed, 27' Diagne (P) (Kasımpaşa), 30' Visca, 36', 61' Adebayor (Başakşehir)

Beşiktaş 5-1 Sivasspor

GOLLER: 28', 76' Talisca, 51', 74' Larin, 88' Babel (Beşiktaş), 54' Hakan Arslan (Sivasspor)



PUAN DURUMU

1- Galatasaray 75

2- Fenerbahçe 72

3- Başakşehir 72

4- Beşiktaş 71

Kaynak: Ajanslar