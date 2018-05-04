İstanbul aday adayı Yusuf Dağ; ''İstanbul için hizmete hazırız''

2023 Vizyonu ile yola çıktığını ifade eden Yusuf Dağ; '' İstanbul için hizmete hazırız, yıllarıdır içinde bulunduğumuz başarıdan başarıya koştuğumuz Ak Parti'den İstanbul aday adayı olduk. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun dedi''

2023 Vizyonu ile Yeni Türkiye ve Yeni İstanbul için gece-gündüz çalışmak ve İstanbul’umuzun sorunlarına çare bulmak üzere 27.Dönem Milletvekilliği adaylığı başvurumu yaptım 27. Dönem İstanbul Milletvekilliği adaylık başvurumu bu gün itibari ile gerçekleştirdim. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ve 24 Haziran Erken Genel Seçimlerin, siz halkımız ve tüm milletimize hayırlara vesile olmasını temenni eder, bu güne kadar gösterdiğiniz teveccühlerin devamını da göstereceğiniz duygu ve inancıyla saygılarımı sunarım. ülkemiz için en hayırlısı neyse kararın o şekilde tecelli etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum...

⇒ 1981 Elazığ Maden Doğumludur.

⇒ İlk ve Ortaöğrenimini Elazığ Alacakaya’da tamamlayan Dağ, halen Açıköğretim öğrenimine devam etmektedir.

⇒ 2002 yılında İstanbul’a yerleşen Dağ Partinin kuruluşundan günümüze aktif olarak görev yapmaktadır.

⇒ 2006 yılında Esenler Tuna Mahallesi Gençlik Kolları başkanı olarak göreve başlayıp Sırasıyla parti içerisinde SKM ve Teşkilat Komisyon Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

⇒ TÜMSİAD İstanbul Şubesi Teşkilat Yönetim Kurul görevinde yeraldı.

⇒ İş hayatına İstanbul’da Ticaretle Uğraşarak Devam Etmektedir.

Kaynak: Ajanshaber