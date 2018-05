En popüler yabancı diziler 2018

En popüler yabancı diziler 2018 yılında en çok aranan kelimeler arasında yer alıyor.

En popüler yabancı diziler 2018 yılında en çok aranan kelimelerin başında yer aldı. Film ve dizi seven kişiler internette izleyebilecekleri film ve dizileri aramaya devam ediyor. Netflix yayınlandığı birçok diziyle dizi ve film severlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. İnsanlar IMDB ve diğer dizi sitelerinden vakit geçirebilecekleri, onları şaşırtan dizileri aramaya devam ediyorlar. Bizlerde Ajans Haber ekibi olarak 2018'de en çok izlenen yabancı diziler listesini sizler için derledik. Bu listede sizi ekranlara kitleyecek birçok dizi bulabilirsiniz.

EN POPÜLER YABANCI DİZİLER



2018 yılı yabancı diziler oldukça bir hayli hızlı başladı. Dünyanın birçok yerinde insanların dikkatini çekecek yüzlerce dizi çekilmeye başlandı. En popüler yabancı diziler kelimesi de insanlar tarafından birçok arama motorunda sıkça aranıyor. Bizlerde bu dizileri sizler için derledik. İşte en popüler yabancı diziler listesi...

1- ALTERED CARBON



Dizi, fantezi ve bilim kurgu romanları ile bilinen İngiliz yazar Richard K. Morgan'ın 2002 yılında yayınlanmış aynı isimli romanından uyarlanmıştır. 25. yüzyılda geçecek hikaye eğer insan zihni dijitalleştirilse ve ruhlar bir bedenden diğerine transfer edilebilse neler olacağını konu ediniyor. Eskiden yıldızlar arası bir savaşçı olan Takeshi Kovacs 500 yıl boyunca hapis edilir ve istemediği bir geleceğe indirilir. Ölümün modasının geçtiği bu dünyada eğer bir cinayetin gizemini çözebilirse, ona yeni bir yaşam şansı sunulacaktır.

2- THİS İS US

Konusuyla dikkat çeken "This is Us" aynı gün doğan, birbirini tanımayan insanların hikayelerini ve birbirleriyle olan bağlarını ekrana getiriyor. Çocuk bekleyen genç bir çift, fazla kilolarından kurtulmaya çalışan bir kadın, başarılı bir iş adamı ve hayal kırıklığına uğramış bir Hollywood oyuncusu... Hepsi aynı günde doğan bu insanları hayatları bir noktada birbiriyle kesişecektir.

Dizinin "That'll Be The Day" adlı bölümünde Kevin, Randall ve Beth'e bir proje ile yardımcı olur. Kate, Toby için büyük bir hediye düşünür. Jack ve Rebecca ise gelecekleri hakkında konuşurlar.

3- TAHT OYUNLARI



Taht Oyunları orjinal adıyla Game of Thrones, Amerikan yazar George R. R. Martin'in yazmakta olduğu epik fantezi roman serisi Buz ve Ateşin Şarkısı'nın ilk romanıdır. İlk defa 6 Ağustos 1996'da yayımlandı. Roman, 1997 Locus Ödülü'nü kazandı. 1998 Nebula Ödülü ile 1997 Dünya Fantezi Ödülü'ne aday gösterildi. Romandaki Daenerys Targaryen bölümlerini içeren Blood of the Dragon kısa romanı, En İyi Kısa Roman dalında 1997'de Hugo Ödülü'nü kazandı. Ocak 2011'de roman, New York Times en çok satanı oldu ve Temmuz 2011'de bir numaraya yükseldi.

4- VİKİNGLER

Romanda, çeşitli bakış açısı ve olay örgüsü mevcuttur. Martin, önemli Westeros, Duvar ve Targaryen hanedanlarını tanıtarak giriş yapmaktadır. Romana dayanılarak ticari kart oyunu, masa oyunu ve rol yapma oyunu gibi birçok yan ürün piyasaya sürüldü. Ayrıca 17 Nisan 2011'de ilk bölümü yayınlanan aynı adlı HBO dizisinin ilk sezonu romana dayanılarak uyarlandı.

Vikings, tarihsel drama türünde bir Kanada-İrlanda ortak yapımı televizyon dizisi. Yazarlığını ve yapımcılığını Michael Hirst'in yaptığı dizi History kanalında yayınlanmaktadır. ABD ve Kanada'da 3 Mart 2013 günü yayına başlamıştır.

5- THE FLASH



The Flash, aynı adlı DC Comics çizgi romanından uyarlanmış 2014'te yayınlanmaya başlamış dizidir. Küçük yaşta annesinin ölümüne tanık olarak bir trajedi yaşamış Barry Allen, Central City polis merkezinde suçluların arkalarında bıraktıkları izleri toplayan bir adli tıp görevlisidir. S.T.A.R Laboratuvarları'nın parçacık hızlandırıcısı, hata nedeniyle bir patlamaya sebep olur. Bu patlama hava durumunu değiştirir ve Barry Allen'a bir şimşek çarpar. Bu şimşek onda aşırı hızlı hücre yenilenmesine sebep olur. Kırılan kolu 3 saat içinde iyileşmiştir. Kalbi o kadar hızlı atmaktadır ki hastanedeki makineler ölçemez. Fakat en önemlisi süpersonik bir hıza ulaşmıştır. İlk bölümde saatte 720 km hızda koşmuştur. İmkansızı kovalarken kendisi imkansız olan Barry bu gücünü insanları kurtarmak için kullanır. Central City'de adaleti sağlamanın yanındaki hedefi ise annesinin katilini bulmaktır. Fakat ilerki bölümlerde Earth-2'dan (İkinci Dünya) gelen Zoom'la olağanüstü bir savaşları olacaktır. Zoom'la olan savaşında pek şansı olmayan Barry Allen'a yardım eden Earth-2'dan gelen ve kızı Zoom'un elinde olan Dr.Wells ve Earth-2' dan gelen Jay Garrick (The Flash) yardımcı olmaktadır.

6- STAR TREX: DİSCOVERY

Günümüzün çağdaş versiyonu olan dizi, Star Trek serisinin olaylarından 10 yıl öncesini konu edinir. Uzun metrajlı filmlerin zaman çizelgesinden ayrı olarak, yeni dünyalar ve medeniyetler keşfeden USS Discovery mürettebatını izler. Discovery, Star Trek tarihinde daha önce bahsedilen ancak keşfedilmemiş bir olayın etrafında dönüyor. Yüzyıllık sessizliğin ardından Federasyon ile Klingon İmparatorluğu arasında savaş patlak verir. Çatışmanın merkezinde, gözden düşmüş bir Yıldız Filosu subayı vardır.

7- THE GOOD DOCTOR



The Good Doctor dizisi dikkat çeken diziler arasında yer alıyor. Otistik ve Savant Sendromlu Shaun Murphy (Highmore) isimli genç bir cerrah, prestijli bir hastanenin çocuk cerrahisi birimine yerleştirilir. Şu sorunun cevabı aranır: İnsanlarla iletişim kurma yeteneğine sahip olmayan bir kişi insanların hayatlarını kurtarabilir mi? Yalnız ve çevresindeki kişilerle iletişim kuramayan Shaun, hastalarının hayatlarını kurtarmak ve meslektaşlarının şüphelerini yok etmek için olağanüstü yeteneklerini kullanır.

8- 9-1-1

911 dizisi; polis, sağlık görevlileri, itfaiyeciler gibi acil durumlarda ilk müdahele eden, başkalarını kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atan insanların hayatlarına değiniyor. Academy ve Emmy Ödülü adayı ve Golden Globe ödüllü Angela Bassett'in başrolünde olduğu dizinin yaratıcıları ise Ryan Murphy ve Brad Falchuk.

