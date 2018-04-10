2018 yılında tamamlanacak raylı sistem projeleri

İstanbul'da yapımı devam eden raylı sistem projelerinin bazıları bu sene içerisinde hizmete sunulacak.

İstanbul'daki trafik sıkıntısını büyük ölçüde gideren raylı sistem projeleri için çalışmalar sürüyor. Raylı sistemler için belirlenen hatların sayısı da doğru oranda artıyor.

ÜSKÜDAR - ÇEKMEKÖY ARASI 27 DAKİKAYA İNECEK

Aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Üsküdar-Ümraniye metro hattının ikinci etabı olan Ümraniye- Yamanevler- Çekmeköy metrosu bu sene hizmete girecek. Proje tamamlandığında Üsküdar-Çekmeköy arası 27 dakikaya inecek.

GEBZE - HALKALI ARASINDA KESİNTİSİZ ULAŞIM

2011 yılında hizmete sunulan ve Marmaray'ın devamı niteliğinde ilerleyen Gebze- Halkalı tren hattı da bu sene tamamlanacak. 63 kilometre uzunluğunda planlanan proje ile İstanbul'un bir ucundan bir ucuna kesintisiz seyahat edilebilecek.

70 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattı için de çalışmalar devam ediyor. 18 kilometre olarak tasarlanan hat, aralık ayında hizmete girecek. Bu hat sayesinde ise 70 bin kişi rahatça ulaşım sağlayacak.

DUDULLU - BOSTANCI METROSU YIL SONUNDA AÇILACAK

Anadolu Yakası'nda çalışmaların bitmek üzere olduğu Dudullu - Bostancı metrosunun Bostancı İDO'dan İMES'e kadar olan kısmı yine bu sene sonunda açılacak. Bu hatta 9 istasyon yer alacak, ancak 4 istasyon daha sonra hizmete sunulacak.

EMİNÖNÜ - ALİBEYKÖY ARASI 14 İSTASYON

Eminönü - Alibeyköy tramvayı da oldukça güzel bir proje olacak. Yine bu proje bu sene içerisinde hayata geçirilecek. Haliç kıyısından Eyüp Sultan ve Alibeyköy'e erişecek 10.1 km uzunluğundaki hat 14 istasyondan oluşacak.

Kaynak: Ajanslar