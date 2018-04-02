2018 Yılı İşsizlik Maaşı bakın ne kadar oldu? Nasıl alınır ?

2018 yılı işsizlik maaşı bakın ne kadar oldu. 2018 yılında işsiz kalanlar ne kadar işsizlik maaşı alacaklar ve işsizlik maaşını almak için ne yapmalıyız... İşte tüm soruların cevabı bu haberde...

İşsizlik maaşı her çalılşanın işsiz kalması durumda kendini güvence altına aldığı ve devlet tarafından kendine tanınmış bir haktır... Son dört aylık brüt maaşa göre hesaplanan, 6,8 ve 10 aylık sürelerde kendi imkanlarımız veya İŞKUR tarafından mesleğimize uygun iş bulana kadar geçinmemizi sağlayan ve işsizlik sigortası fonundan karşılanan aylıktır. Şu an yürürlükte olan sistemde , işten çıktığınızda yeni bir iş bulana kadar temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak oranda devlet işsizlik maaşı bağlıyor. Maaşın kime , hangi şartlarda bağlandığı ise 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun’da detaylı bir şekilde yer almaktadır.

İşsizlik maaşı, her çalışanın işsiz kalması halinde güvencesidir. Son dört aylık brüt maaşa göre hesaplanan, 6,8 ve 10 aylık sürelerde kendi imkanlarımız veya İŞKUR tarafından mesleğimize uygun iş bulana kadar geçinmemizi sağlayan ve işsizlik sigortası fonundan karşılanan aylıktır. Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden sigortalı çalışanlara hükumet tarafından ödenen işsizlik maaşında yeni düzenleme yapıldı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 14.2'lik zammın ardından 2018'de geçerli olacak işsizlik maaşı belli oldu. Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre çalışan herkes, hangi meslek grubundan olursa olsun işsizlik maaşından faydalanabilme hakkında sahip ancak bu hakkın elde edilebilmesi için bir takım şartlar vardır.

Asgari ücretin 2018 yılı itibarıyla yükselmesiyle birlikte, gözler işsizlik maaşına çevrildi. Vatandaşın işsiz kalması durumunda geçici bir süre hayati ihtiyaçlarını devam ettirebilmesini sağlayan işsizlik maaşının 2018 rakamları belirlendi. İşsizlik maaşı nasıl alınır sorusu yüz binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer aldı.

Yaklaşık 6 milyon asgari ücretlinin maaşı yüzde 14.2 artışla net bin 603 liraya yükseldi. Buna bağlı olarak işsizlik maaşı da arttı. Damga vergisi kesilmiş olarak en düşük 2018 yılı işsizlik maaşı 705 lira 60 kuruştan 805 lira 44 kuruşa, en yüksek işsizlik maaşı da bin 411 lira 20 kuruştan bin 623 lira 88 kuruşa çıktı. İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemiyor. İşsizlik maaşı başvuruları 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresine veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.



İşten çıkartılan vatandaşların mağduriyetlerini karşılamak için başvuracakları işsizlik maaşının kimlere verildiği merak ediliyor. İşsizlik maaşı ve sigortasından yararlanabilmek için;

Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre çalışan herkes, hangi meslek grubundan olursa olsun işsizlik maaşından faydalanabilme hakkında sahip ancak bu hakkın elde edilebilmesi için bir takım şartlar var. Bu şatlardan ilki İşten çıkarıldıktan 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvurmak. Aksi halde geciktirdiğiniz ayların maaşı için talepte bulunamıyorsunuz.

2017’de en düşük işsizlik maaşı 659 liradan 710 liraya yükselmişti. En yüksek işsizlik maaşı fiyatları da 1.318 liradan 1.421 liraya yükselerek sigortalı çalışan ancak işinden ayrılmak zorunda kalan çalışanlara bir süre kapsamında ödenmişti.

2018 YILI İŞSİZLİK MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2018 yılı işsizlik maaşı en düşük miktarı 811 lira, en yüksek miktarı ise bin 623 lira olarak belirlendi.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Sigortalı çalışan işçilerin işlerinden ayrılma durumunda almaya başladıkları işsizlik maaşını hesaplamak için işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplıyor. Bu bağlamda çalışanların maaşı ne kadar olursa olsun alacakları işsizlik maaşının asgari ücret brüt tutarının yüzde 80’ini geçmediği görülüyor. İşsizlik maaşı almak isteyen sigortalı işçilerin işlerinden ayrıldıktan sonra asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’inini geçmeyeceğini bilmesi gerekiyor.

Gelin hep birlikte işsizlik maaşı şartlarına bakalım. İşten çıkartılan ve şu an çalışmayan tüm vatandaşlar işsizlik maaşından yararlanmak için başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. İşsizlik maaşına dair tüm ayrıntılar. İşsizlik maaşı nasıl alınır sorusu pek çok kişi tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer aldı.

İşsizlik sigortası fonundan 4/a’lılar yani eski adıyla SSK’lılar, 506 sayılı kanuna tabi olarak kurulan sandıklara tabi çalışan kişiler, işsizlik sigortasına prim ödemek şartıyla kısmi süreli çalışanlar, taksi dolmuş ve şehir içi toplu taşıma araçlarında ay içerisinde 10 günden az çalışanlar ve isteğe bağlı sigortalılar yararlanabilir. İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı, kasım sonu itibariyle 115 milyar 133,3 milyon liraya ulaşırken, işsizlik sigortasının uygulanmaya başlandığı Mart 2002'den bugüne kadar 5 milyon 765 bin 621 kişiye maaş ödendi.

Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler bu maaştan yararlanabilir. Buna göre, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine doğrudan veya elektronik ortamda (www.iskur.gov.tr) başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşuluyla işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için İŞKUR'a başvuranların sayısı kasımda 116 bin 449 kişi oldu. Halen işsizlere 10 aya varan süreyle en az 705 lira 60 kuruş, en çok da bin 411 lira 20 kuruş işsizlik maaşı ödenirken, bu tutarlar yeni yılda yükselecek. 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla birlikte işsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar artacak. Asgari ücret geçen yılki gibi yüzde 8 artarsa en düşük işsizlik maaşı 762 lira 5 kuruşa, en yüksek işsizlik maaşı da bin 524 lira 10 kuruşa ulaşacak.

2018 İŞSİZLİK MAAŞI RAKAMI AÇIKLANDI

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı, kasım sonu itibariyle 115 milyar 133,3 milyon liraya ulaşırken, işsizlik sigortasının uygulanmaya başlandığı Mart 2002'den bugüne kadar 5 milyon 765 bin 621 kişiye maaş ödendi.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için İŞKUR'a başvuranların sayısı kasımda 116 bin 449 kişi oldu. Halen işsizlere 10 aya varan süreyle en az 705 lira 60 kuruş, en çok da bin 411 lira 20 kuruş işsizlik maaşı ödenirken, bu tutarlar yeni yılda yükselecek. 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla birlikte işsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar artacak. Asgari ücret geçen yılki gibi yüzde 8 artarsa en düşük işsizlik maaşı 762 lira 5 kuruşa, en yüksek işsizlik maaşı da bin 524 lira 10 kuruşa ulaşacak.



5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlmeye göre, işsizlik ödeneğiyle ilgili iki önemli değişiklik yapıldı.

1- İşsizlik ödeneği başvuruları, izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılacak.

2- İşsizlik ödeneği ayın beşinde ödenecek

Çalışma hayatının en merak edilen konularından biri işsizlik maaşı. İşsizlik maaşı hesaplama nasıl yapılır, işsizlik maaşı hangi şartlarda alınır sorusu merak ediliyor. Gelin hep birlikte işsizlik maaşı şartlarına bakalım. İşten çıkartılan ve şu an çalışmayan tüm vatandaşlar işsizlik maaşından yararlanmak için başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. İşsizlik maaşına dair tüm ayrıntılar. İşsizlik maaşı nasıl alınır sorusu pek çok kişi tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer aldı. İşsizlik maaşı nasıl alınır hangi şartlarda işsizlik maaşı alınır? Ağustos ayı işsizlik oranları açıklanmasıyla birlikte işsizlik maaşı da merak edilmeye başlandı. İşsizlik maaşı 2017 güncel hesaplama detaylarıyla aksam.com.tr'de. İşsizlik maaşı alma şartları arasında çalıştığınız yerden ayrılmadan önce 120 gün prim ödeyerek çalışmış olmanız da gerekiyor ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortatı primlerinizi ödemiş olmak da gerekli oluyor.

Son dönemde sizden işsizlik maaşı konusunda çok soru aldık. İşte işsizlik maaşına hak kazanmak için dikkat etmeniz gerekenler... İşinize dört elle sarılın. Çalıştığınız şirkete değer katın. Üretin. Ama ani bir iş kaybı durumunda, birikiminiz yoksa en önemli finansal desteğiniz işsizlik maaşınız olabilir.

Bunların başında asgari ücretle çalışanları yakından ilgilendiren düzenleme geliyor. Torba yasa ile ekim-kasım-aralık aylarında ücretleri 1404 liranın altına düşecek olan tüm çalışanların net ücretleri, 1404 liraya tamamlanacak şekilde ilave geçim indirimi sağlanacak.

Torba yasa ile getirilen bir başka önemli düzenleme de işsizlik maaşı ile ilgili. Mevcut durumda işsizlik maaşı ödemesi her ayın sonunda yapılıyor. Torba yasa ile işsiz maaşları artık her ayın beşinde ödenecek.

İşsizlik ödeneği değişecek, taşeron işçinin maaşını Maliye Bakanlığı belirleyecek. Meclis’te görüşmeleri süren torba yasa ile çalışma ve sosyal güvenlik alanında da birçok değişiklik geliyor.

Torba yasada, taşeron işçileri de yakından ilgilendiren düzenleme bulunuyor. Kamuda çalışan taşeron işçilerin maaşları artık Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek. Bugüne kadar her kamu kurumu kendi sözleşme yapıyor ve işçilerin ücretlerini kendi belirliyordu.

Öte yandan, torba yasaya göre terörle mücadele kanununa göre istihdam hakkı bulunanlarda yaş sınırı kalkıyor. Terörle mücadelede yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz darbe kalkışmasının bastırılması sırasında yaralananlar memur olabilecek. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların alacakları yetki belgesi için yapacakları harcamalar 2020 yılına kadar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

İşsizlik maaşı nasıl alınır sorusu yüz binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer aldı. İşten çıkartılan vatandaşların mağduriyetlerini karşılamak için başvuracakları işsizlik maaşının kimlere verildiği merak ediliyor.

Herhangi bir ekonomik toplumda çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin bulunması durumuna işsizlik denir. İş bulamayan kimseye ise işsiz denir. Ekonomide genellikle 16 yaş ve üzeri kimseler işsiz grubuna dahil edilirler. 2017 Yılı asgari ücret net 1.404 TL, brüt 1.777 TL oldu. İşsiz olan vatandaşların umudu olan işsizlik maaşı, işsizlik rakamlarının bir hayli yüksek olduğunu düşündüğümüzde talebin çok olduğu bir maaş türüdür.

İşsizlik maaşı ve sigortasından yararlanabilmek için; kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak, Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gerekmektedir. İşsizlik maaşı ülkemizde son yıllarda hayata geçirilen bir uygulama olmakla birlikte belirli şartların yerine gelmesi durumunda ödenmektedir. İşsizlik maaşı alabilmek için 4 temel şartın gerçekleşmesi gerekmektedir.

İşsizlik maaşı devletin sigortalı işçiler üzerinden düzenli olarak aldığı primlerin içerisindeki kesintiler ile biriktirilen fondan karşılanan ve belirli bir süre ödenen paraya işsizlik maaşı adı verilir. İşsizlik maaşı almaya hak kazanabilmeniz için en önemli husus çalışmış olduğunuz işinizden kendi isteğiniz dışında çıkarılmış ve işsiz kalmış olmanız gerekmektedir. Bu koşulu karşılayan her çalışan işsizlik maaşı alabilir.

İşsizlik maaşından faydalanacak kişilerin mutlak zorunlulukları da bulunmaktadır. Bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar ile Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler, işsizlik sigortasından faydalanabilmektedir.

Başvuru süresi de önemli bir ayrıntı olarak göze çarpmakta ve zamanında yapılmayan başvurusu sonrası bu haktan faydalanılamamaktadır. İşsizlik maaşı alabilmek için daha önce çalışılmış olma süreleri de bir diğer önemli kriter olarak göze çarpmaktadır.

MAAŞ SÜRESİ NEDİR? NASIL BELİRLENİR?

İşsizlik maaşını hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içerisindeki sigorta primi belirliyor. Prim günü arttıkça maaş süresi de artıyor. Buna göre;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.



İşsizlik maaşları ne kadar?

2018 yılında işsizlik maaşlarının miktarı alt limiti 710 tl üst limiti ise 1421 tl olmak üzere değişir. İşsizlik maaşının hesaplanmasında asgari ücret esas alınır. Asgari ücret maaşının yüzde sekseninden fazla olamaz.

Ayrıca işsizlik maaşları esnaflar içinde kullanılabilecek. 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile yeni düzenlemeler getiriliyor.



HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.



İşsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi. En düşük işsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL oldu.

2017 İŞSİZLİK MAAŞININ ÜST LİMİTİ

Buna göre, 2017 yılında işsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi. En düşük işsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL oldu.

Öte yandan zamla birlikte asgari geçim indirimi (AGİ) ücreti de arttı. 2017'de bekar bir çalışana ödenen AGİ tutarı 133 TL oldu.

Bilindiği üzere AGİ, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

İŞTE 2017 AGİ ÜCRETLERİ

- Bekar: 133 TL

- Evli ve eşi çalışmayan: 159 TL

- Evi ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 179 TL

- Evi ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 199 TL

- Evi ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL

- Evi ve eşi çalışmayan 4 çocuklu: 226 TL

İşsizlik maaşı nedir, nasıl alınır, kimler alabilir?

İŞKUR'un resmi sitesinde bulunan işsizlik maaşı ile ilgili bilgiler şöyle:



İşsizlik Sigortası

İşsizlik sigortasının kapsamı

* 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,

* 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,

İstekleri halinde;

* 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,

* Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler,

işsizlik sigortasının kapsamındadır.

İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları

İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için;

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

* Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

* Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir.

İşsizlik sigortasına başvuru

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik sigortası başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.

İşsizlik ödeneğinin süresi

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

* 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

* 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

* 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.

Son 120 günde kesinti sayılmayan haller

Hizmet akitleri 4447/51 inci madde kapsamında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte;

1. Hastalık,

2. Ücretsiz izin,

3. Disiplin cezası

4. Gözaltına alınma,

5. Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,

6. Kısmi istihdam,

7. Grev,

8. Lokavt,

9. Genel hayatı etkileyen olaylar,

10. Ekonomik kriz,

11. Doğal afet,

Nedenleriyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır.

İşsizlik sigortası kapsamında sunulan hizmetler

İşsizlik ödeneği alanlara İŞKUR tarafından;

§ İşsizlik ödeneği verilmesi,

§ Genel sağlık sigortası primleri ödenmesi,

§ Yeni bir iş bulma,

§ Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır.

İşsizlik ödeneği miktarı

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir.

Kaynak: Ajanshaber