2018 uzman çavuş, astsubay, subay maaşı kaç TL sorusunun yanıtı internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmak isteyen kişiler 2018 uzman çavuş, astsubay, subay maaşı kaç TL sorusunun yanıtını merak ediyor. Son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en büyük hayali Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak isteyen vatandaşların merak ettiği sorular arasında Askeri personel maaşları yer alıyor. Haberimizin detayında maaşlarla ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.

2018 UZMAN ÇAVUŞ, ASTSUBAY, SUBAY MAAŞI KAÇ TL?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde ülkemizde binlerce uzman çavuş, astsubay ve subay görev yapmaktadır. Uzman çavuş, astsubay, subay olmak isteyenlerin en çok merak ettiği sorular arasında maaşlar konusu yer alıyor. Peki 2018 uzman çavuş, astsubay ve subay maaşı kaç tl?

2018 UZMAN ÇAVUŞ MAAŞI KAÇ TL?

Ülkemizde uzman çavuş 3 bin 500 lira ile 4 bin arasında değiştirmektedir. Her rütbeli personel bulunduğu görev, meslek sınıfı ve kıdemine göre bu maaşlar arasında değişim göstermektedir. Örneğin kimisi JÖH, kimisi asayiş, kimisi piyade, kimisi meslek sınıflarında askerlik görevini sürdürmektedir. Uzman çavuşlar sınıflara göre daha yüksek maaş alabilmektedir. Daha yüksek maaş alan uzman çavuşun yaptığı görevlerde giderek artmaktadır. Yine bu tutar uzman çavuşun 6 yaşından küçük ya da büyük çocuğunun olup olmama durumu ve ailesinin durumuna göre değişiklik göstermektedir.

2018 ASTSUBAY MAAŞI KAÇ TL?



2018 astsubay maaşı kaç TL sorusu da merak edilen sorular arasında yer alıyor. Tüm astsubaylar kıdemlerine göre maaş almaktadır. Astsubaylar Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunmakta olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapmaktadır. Astsubay rütbesine mensup rütbeli personeller 4 bin lira ile 5 bin TL arasında değişiklik göstermektedir. Bu tutar kıdem, tazminat, sınıf, görev, aile, çocuk vb. gibi durumlarına göre değiştirmektedir.

2018 SUBAY MAAŞLARI KAÇ TL?

2018 subay maaşları kaç TL sorusu merak ediliyor. Subay sınıfının başlangıcı olan teğmenlerin yeni mezun olmuş kısmı 4000 lirada başlayarak maaş almaktadır. Bu maaşta hangi yerde çalışıldığı, hangi kadroya atama olduğu, tek ve sabit bir rakam olup olmaması, evli ve çocuklu olma durumu belirleyici olmaktadır. 2018 itibariyle yapılan açıklamada 4000-4550 TL arasında bir rakam değişimi olduğu bilinmektedir. Üsteğmen 4 bin 300, yüzbaşı 4 bin 500, binbaşı 4 bin 700, yarbay 5 bin 600 ve albay 6 bin 400 TL maaş almaktadır.

GÖREV YERİNE VE KIDEMİNE GÖRE MAAŞLAR ARTIYOR

Hudut birliğinde Kıbrıs’ta, doğuda görev yapılıyorsa bu durumda artış görülecektir. Bunun dışında 750-1500 lira arasında birliğin olduğu yere göre değişmekle birlikte maaşa ek OHAL tazminatı da verilmektedir. Bu doğrultuda doğuda görev yapan yeni mezun teğmen maaşı 6200₺’nin üzerine çıkabilir.

ASTSUBAY KIDEMLERİ

TSK bünyesinde görev yapan astsubayların kıdemleri büyükten küçüğe şu şekilde yer almaktadır.

Astsubay Çavuş (Kısaltması = Astsb. Çvş.)

Kıdemli Çavuş (Kısaltması = Kd.Çvş.)

Üstçavuş (Kısaltması = Üçvş.)

Kıdemli Üstçavuş (Kısaltması = Kd.Üçvş.)

Kademeli Başçavuş (Kısaltması = Kad.Bçvş.)

Kıdemli Başçavuş (Kısaltması = Kd.Bçvş.)

Kademeli Kıdemli Başçavuş (Kısaltması =Kad.Kd.Bçvş.)

SUBAY RÜTBELERİ

Ordudaki askeri rütbeler, genel olarak dört başlık altında toplanabilir. Bu başlıklar şöyle gösterilebilir:

•“tuğgeneral’den orgeneral’e” kadar sıralanan “general” rütbeleri;

• “teğmen’den albay’a” kadar sıralanan “subay” rütbeleri;

• “astsubay çavuş’tan astsubay kıdemli başçavuş’a” kadar sıralanan “astsubay” rütbeleri

• “onbaşı’ndan kademeli uzman çavuş’a” kadar sıralanan“erbaş” rütbeleri olarak belirtilebilir.

ASKERİ RÜTBELER NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Türk ordusunun askeri sınıflandırması, Türk kara ordusunu kurduğu kabul edilen Mete Han’ın “onluk sistemine” göre yapılmıştır. Bu sınıflamaya göre, askerler onluk, yüzlük ve binlik gruplara ayrılmaktadır. Her on askerin başında bir “onbaşı“, on tane onbaşından sorumlu olan “yüzbaşı” ve on tane yüz başından sorumlu olan “binbaşı” bulunmaktadır. Bu düzen, orduda emre itaati ve yönetimi kolaylaştırmaktadır. Mete Han’ın askeri düzeni hakkında daha fazla bilgiyi “bu sayfadan” edinebilirsiniz.

