2018 sigara fiyatları kaç lira?

2018 tekel sigara fiyatları büyük bir merak konusu. 2018'le birlikte güncellenen sigara fiyatlarını sizler için tüm detaylarıyla haberimize aldık.

2018 sigara fiyatları listesi bazı sosyal mecralarda ortaya çıkınca elbette merak edilen konu 2018 sigara fiyatları oldu. Bizlerde sizin için haberimizde 2018 sigara fiyatlarını haberimize taşıdık. Enflasyon göz önünde bulundurulduğunda yeni yıldaki sigara fiyatları..

SİGARA NEDİR?

Kıyılmış tütünün çok ince kağıda silindir biçiminde sarılmış halidir. Önceleri tiryakilerin elle sardıkları sigara, sonraları makinelerle yapılmaya başlandı. 1861 ve 1875 yıllarında ilk sigara makineleri meydana getirildi. Decoufl6 adlı bir Fransız, 1880'de yaptığı bir sigara makinesini Fransız Rejisi'ne kabul ettirdi. Önceleri dakikada 600 - 800 sigara sarabilecek kapasitede olan bu makineler bugün dakikada 1.300- 1.600 sigara verirler. Kıyılmış tütünlerin tütün yapraklarına sarılmış şekline «sigarillo», üst üste sarılmış tütün yapraklarından yapılmış sigaralara da «puro» adı verilir.

Ekonomi 06 Nisan 2018 16:36 İşte 2018 zamlı sigara fiyatları2018 sigara fiyatları için yeni yılda zam yapılmadı. Peki hangi sigara ne kadar, kaç lira oldu ve ne zaman zam gelecek?

Sigaralar 10, 20, 50 tanesi bir arada paketlenmiş halde satışa çıkarılır. Paketleme işi de makinelerle yapılır. İlk paket makineleri 1905'te Fransa'da icat edildi. Bugün dakikada 120 paket veren makineler kullanılmaktadır. Sigaranın ortaya çıkması tütünün çeşitli şekillerde içilmesinden sonra olmuştur. Önceleri tütünün sebze yapraklarına sarılmasıyla yapılan sigara, Fransa’da Seville dilencilerinin izmaritlerin tütününü kağıtlara sararak içmesiyle yeni bir şekil almıştır. İnce özel kağıtlar imal edildikten sonra, tütün elle bu kağıtlara sarılmaya başlandı. Sigarayı elle sarmak zor olduğu için zamanla sigara makinası üzerinde çalışmalar olmuş, 1861 ve 1875 yıllarında sigara imal eden makinalar yapılmıştır. Daha sonra fabrikalar kurulmuştur. Sigaranın kalitesini arttırmak yönünden paketleme ve filitreleme usullerinde yenilikler getirilmiştir. Sigara içilip içilmemesi Avrupa, Amerika ve bütün memleketlerde, çeşitli açılardan ele alınarak incelenmektedir. Amerika’da sigara içenlerin çoğunluğunun orta tabaka altındaki şahıslar olduğu istatistik kayıtlarla tespit edilmiştir. Amerika ve Avrupa şehirlerinde otobüs, tren ve uçaklarda sigara içenlerle içmeyenler ayrı yerlerde oturmakta, bunu sağlamak için kolay görülebilecek yerlere ikaz yazıları ve resimleri konulmaktadır. Sigara sarfiyatını azaltmak için ekonomik, eğitim ve sınırlama şeklinde tedbirler alınmaktadır. Tütünü ilk kullananlar Amerika yerlileridir. Bu kıtanın keşfinden sonra Avrupa’ya getirilen tütün, zamanla büyük ticari değer kazandı.

2018 Sigara Zamları ve Sigara Vergilendirmesi! Sigaraya zam var mı?

Enflasyona göre hareket eden hükümet, oranları gözeterek 2018 yılının başlarında sigaraya zamyapmamayı amaçlıyor. Ama bu durum hiç olmayacak anlamına gelmiyor. Devletimiz sağ olsun zam yaptıkça kullanıcılarda inatlaşırmış gibi daha fazla sigara tüketmeye devam ediyor. Hem şikayet edip hem de daha fazla tüketmek başka milletlerde kesinlikle rastlanmaz.

Yeni gelen her yılın Ocak ve Temmuz aylarında sigara ve alkole zam geliyordu. Ancak bu yıl sadece içkiye gelmesi beklenen ÖTV, tüketici enflasyonunu etkilediği için şimdilik sigara zammı askıya alındı.

Sigaradan maktu ve asgari maktu şeklinde iki ayrı vergi alınıyor. Maktu vergi paket başına alınan vergiyi, asgari maktu ise vergi başına alınan vergiyi ifade ediyor. Maliye Bakanlığı bu durumda sigaradan alınan ÖTV’nin sınır altına düşürmemek için yüzde 65,25 oranında belirlenmiş nispi vergisini uyguluyor. Bildiğiniz üzere geçen yıl kasım ayında sigara zammı gelmişti. Ardından ise, Bakanlar Kurulu tarafından ÖTV tutarlarıarttırılmamıştı. Alınan maktu ve asgari maktu tutarları her sene ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından ilan edilmesiyle üretici enflasyonu oranı kadar arttırılıyor. Bu yıl sigaradan alınan ÖTV’de gelişmeler bekleniyor. Bu oranın yüzde 4 oranında artması demek 37,8 milyar TL’lik vergi toplanması anlamına geliyor. Bu rakamı hedef belirleyen hükümet acaba başarabilecek mi?

Yetkili isimler ise bu uygulamayı, Maliye’nin para politikasına yardım etmesi olarak yorumladı. İçkide ki beklenen rakamda yüksek görünüyor. Hükümet bu seneki gelirin yüzde 9,9 oranında artış gösterip 10,5 milyar TL’ye çıkmasını hedefliyor. Sadece içki ürünlerine zam gelmesinin nedeni ise, sigaraya göre daha farklı değerlendirilmesidir. İçki ürünleri sigaraya göre enflasyon sepetinde ağırlığı düşük ürünlerdir.

2018 SİGARA FİYATLARI (GÜNCEL)

2018 sigara fiyatları nekadar? Hazırladığımız listeden ulaşabilirsiniz!

Marlboro Sigara Fiyatları

Kısa Marlboro : 13,00 TL

Uzun Marlboro : 12,00 TL

Marlboro Gray : 12,00 TL

Marlboro Aqua : 12,00 TL

Marlboro One : 12,00 TL

Marlboro Blue : 13,00 TL

Marlboro Touch Blue : 13,00 TL

Parliament Sigara Fiyatları

Kısa Parliament : 13,50 TL

Uzun Parliament : 13,50 TL

Parliament Slim : 13,50 TL

Parliament Aqua : 13,50 TL

Kent Sigara Fiyatları

Kent Switch : 10,00 TL

Kent Blue : 12,00 TL

Kent Gray : 12,00 TL

Kent White : 12,00 TL

Kent Slim : 12,00 TL

Kent D Range Blue : 10,00 TL

Kent D Range Gray : 10,00 TL

Kent N Range Black : 12,00 TL

Kent N Range Grey : 12,00 TL



Camel Sigara Fiyatları

Camel Uzun : 10,00 TL

Camel Kısa : 10,00 TL

Camel Soft : 10,00 TL

Camel White : 10,00 TL

Camel Brown : 10,00 TL

Camel Black : 10,00 TL

Camel Deep Blue Uzun : 10,00 TL

Camel Deep Blue Kısa : 10,00 TL

Camel Dark Blue : 10,00 TL

Camel Blue : 10,00 TL

Camel Line : 10,00 TL

Camel Rework : 10,00 TL

Camel Slender Blue : 9,50 TL

Camel Slender Gray : 9,50 TL

Muratti Sigara Fiyatları

Muratti Rosso : 11,00 TL

Muratti Azure : 11,00 TL

Muratti Tone : 11,00 TL

Muratti Mode : 11,00 TL

Muratti Mone : 11,00 TL

Muratti S-Mode : 11,00 TL

Muratti S-One : 11,00 TL

Lark Sigara Fiyatları

Uzun Lark : 10,00 TL

Kısa Lark : 10,00 TL

Lark Mode Blue : 9,50 TL

Lark Reserve : 9,50 TL

Chesterfield Sigara Fiyatları

Uzun Chesterfield : 9,50 TL

Kısa Chesterfield : 9,50 TL

Chesterfield Slim : 9,50 TL

Chesterfield Click : 9,50 TL

Chesterfield Blue : 9,00 TL

Chesterfield Gray : 9,00 TL

Chesterfield Mode Navy : 9,00 TL

Winston Sigara Fiyatları

Winston Touch : 10,50 TL

Winston Light : 11,00 TL

Winston Mavi : 11,00 TL

Winston Kırmızı : 11,00 TL

Winston Dark Blue : 11,00 TL

Monte Carlo Sigara Fiyatları

Monte Carlo Sigara : 9,00 TL Monte Carlo Slender : 8,50 TL LD Sigara : 9,00 TL LD Slender Sigara : 8,50 TL

Rothmans Sigara Fiyatları

Rothmans Uzun Mavi : 9,00 TL Rothmans Kısa Mavi : 9,00 TL Rothmans Gri : 9,00 TL Rothmans Slender : 9,00 TL Rothmans Slim : 9,00 TL

Viceroy Sigara Fiyatları

Uzun Viceroy (Kırmızı, Mavi, Gray) : 9,50 TL

Kısa Viceroy (Red, Navy Blue, Gray) : 9,50 TL Viceroy Switch : 9,50 TL Viceroy Switch (Mentollü) : 9,50 TL Viceroy D-Range : 9,00 TL

Pall Mall Sigara Fiyatı

Pall Mall (Kırmızı, Mavi, Turuncu, Siyah, Amber) : 9,50 TL

Lucky Strike Sigara Fiyatı

Lucky Strike : 9,50 TL

Tekel 2000 Sigara Fiyatları

Uzun Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) : 9,00 TL

Kısa Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) : 9,00 TL Tekel 2000 DK : 9,00 TL

Tekel 2001 Sigara Fiyatları

Uzun Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) : 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) : 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 Soft : 9,00 TL

Samsun 216 Sigara Fiyatı

Uzun Samsun 216 (Box) : 9,00 TL

Kısa Samsun 216 (Soft) : 9,00 TL

Uzun – Kısa Samsun (Normal) : 9,00 TL

Maltepe Sigara Fiyatı

Uzun Maltepe (Soft) : 9,00 TL

Kısa Maltepe (Soft) : 9,00 TL

Kısa Maltepe (Box) : 9,00 TL

Impreial Tobacco Sigara Fiyatları

Davidoff : 13,00 TL

West KS/SL : 9,00 TL

West Grey Slims : 9,00 TL

West Red Line / Navy Line : 9,00 TL

Polo Grey / Blue / Purple Slims : 9,00 TL

Bianca Rose Slims : 10,00 TL

Bianca Lite Slims : 10,00 TL

İmperial Dark Blue SL : 9,00 TL

İmperial Classic Red KS / SL : 9,00 TL

Bockwoods : 17,00 TL

Monte Cristo : 17,00 TL

HD Grubu Sigara Fiyatları

Kısa HD : 7,50 TL

Uzun HD : 7,50 TL

HD Slim (Altınyaprak, Blue) : 8,00 TL

President Kısa : 7,50 TL

President Uzun : 7,50 TL

Medley (Sarı, Mavi, Kırmızı, Beyaz) : 7,50 TL

Vigor : 8,00 TL

Vigor Ultimate : 8,00 TL

Vigor Ocean : 8,00 TL

Anadolu Sigara Fiyatı

Anadolu : 8,50 TL

Vogue Sigara Fiyatı

Vogue (Mavi) : 14,00 TL

Vogue Mentollü (Yeşil) : 14,00 TL

Salem Sigara Fiyatı

Salem : 12,50 TL

Kaynak: Ajanshaber