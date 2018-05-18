2018 PYBS başvuru ne zaman yapılacak? İOKBS başvuru tarihleri

2018 PYBS başvuru ne zaman yapılacak sorusu vatandaşlar tarafından dikkat çeken sorular arasında arasında yer alıyor. İOKBS başvuru tarihleri Ajanshaber.com'da.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen PYBS sınavıyla ilgili sorulan soruların başında 2018 PYBS başvuru ne zaman yapılacak yer alıyor. Her yıl 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için düzenlenen bursluluk sınavıyla ilgili öğrenciler ve veliler araştırma yapıyor. PYBS sınavı MEB tarafından düzenlenen bursluluk sınavına 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıflar başvuru yapabilecek. İOKBS başvuru tarihleri de öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte 2018 yılında gerçekleştirilecek olan başvuruların tarihlerinin listesi...

2018 PYBS BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl burs vermek için düzenlediği PYBS sınavının bu yılki başvuru tarihleri merak edilmeye başlandı. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri başvurabilecek. Peki PYBS başvuru ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) için başvurularını geçtiğimiz yıl mart ayında almıştı. Bu yıl başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Belli olur olmaz sizinle paylaşacağız.

PYBS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 sınav takvimine göre PYBS, bu yıl tüm Türkiye genlinde 3 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın başvuru tarihiyle ilgili henüz net bir tarih vermeyen MEB’in resmi sayfası üzerinden konuyla ilgili duyuru yayımlaması bekleniyor.

PYBS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin heyecanla beklediği PYBS başvuruları, MEB'in ve E-okul'un internet adreslerinden yapılacaktır. Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamazlar.

PYBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Mevzuatta belirlenen kayıt-kabul şartlarını taşımak.

Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarda öğrenci olmak.

Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.

Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2016 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2017 Malî Yılı için tespit edilen 10.760,00 TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2016 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç geliri bu rakamı geçen öğrencilerin kontenjan durumlarına bakılmaksızın İOKBS başvuruları kabul edilmeyecektir.

İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.

İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50 ye, standart sapmasını 10 a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlık standart puanları bulunur.

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur

Kaynak: AjansHaber