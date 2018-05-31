2018 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS soru ve cevap anahtarı

2018 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sınava giren öğrenciler ve aileleri tarafında merak ediliyor. LGS soru ve cevap anahtarı ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'nin ilk 50 soruluk ilk bölümü 2 Haziran saat 09.30'da yapılacak. Sınavın 40 soruluk ikinci bölümü yine aynı tarihte saat 11.30'da başlayacak. LGS sınavının merkezi sınava katılacak öğrencilerin sınavdan alacağı puanlar işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak. Sınava girecek öğrenciler şimdiden LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını bekliyor. LGS sınavına dair merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz. İşte LGS sınavı soru ve cevap anahtarı ile ilgili tüm bilgiler...

2018 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınavına katılacak binlerce orta öğretim öğrencisi merakla sınavın yapılacağı günü merak ediyor. LGS sınavı 2 Haziran günü iki bölüm halinde gerçekleştirilecek. Sınavın ilk bölümü 09.30'da, ikinci bölümü 11.30'd başlayacak. Peki 2018 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınavın ne zaman açıklanacağı belli oldu. Merkezî Sınav sonuçları 22 Haziran 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinde ilan edilecektir.

SINAV NASIL OLACAK, SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

2 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Sınavın birinci bölümü saat 09.30'da, ikinci bölümü ise saat 11.30'da başlayacak. Ajanshaber.com Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek, ikinci bölümde sayısal alandan 40 soru yöneltilecek ve 60 dakika sürecek.

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere, 40 soru yöneltilecek.

İki bölüm arasında verilen 45 dakikalık süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK OLAN LİSE TİPLERİ HANGİLERİ?

Bazı okul türleri için sınava girerek puan edinmek şart olacak. Yönergeye göre, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça merkezi sınav yapılacak. Ağırlık standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayılarına bakacak olursak Türkçe 4, Matematik 4, Fen Bilimleri 4, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1, Yabancı Dil 1'dir.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencinin net sayısı o teste ait belirlenen puan katsayısının çarpılmasıyla elde edilir. Lgs’de Türkçeden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’den 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10, Yabancı Dil dersinden de 10, Matematik dersinden ve Fen Bilimleri dersinden 20, olmak üzere toplam 90 soru sorulur.

Kaynak: AjansHaber