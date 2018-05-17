Jandarma Astsubay alım tarihleri - Başvuru şartları belli oldu!

2018 Jandarma Astsubay alım tarihleri belli oldu mu sorusu TSK personeli olmak isteyen vatandaşların araştırdığı konulardan oldu. Jandarma Astsubay başvuru şartları belli oldu.

Jandarma Astsubay alım tarihleri Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı başvuru alım tarihlerini açıkladı. Şimdi vatandaşlar Jandarma Astsubay başvuru şartları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı yaptığı duyuruda 2018 yılı içerisinde istihdam edilmek üzere subay ve astsubay alımı yapacağıı duyurdu. Geçen yıl Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ilk alımlarını gerçekleştirmişti. Vatandaşlar bu sene alımların ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Jandarma Astsubay alımına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Sahil Güvenlik ihtiyaca göre subay ve astsubay alımı yapmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı yükseköğretim kurumu Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacına göre subay ve astsubay yetiştirmektedir. Konu ile ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığından yayımlanan duyuruda "2018 yılı Sahil Güvenlik K.lığı sözleşmeli astsubay alımları başvuru sonuçları https://vatandas.jandarma.gov.tr/ptm/giris adresi jandarma ve sahil güvenlik akademisi personel temin sistemi "sonuç bilgileri" bölümünde yayımlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

JANDARMA ASTSUBAY BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tarafından yapılan açıklamaya göre subay ile astsubay başvuru şartları şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

- En az lise mezunu olmak,

- Evli hamile ya da çocuklu olmamak,

- Başka bir erkek ile ya da kadın ile yaşıyor olmamak,

- Üniversite sınavından belirlenecek taban puanın üzerinden puan almak,

- Sağlığı ve sicili iş yapmaya elverişli olmak, gibi şartların aranacağı belirtildi.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tarafından 160 kadın erkek Astsubay ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine bay bayan 3 bin 400 Astsubay alımları başladı. Söz konusu ilanı incelemek ve başvuru detaylarını görmek için Jandarma Genel Komutanlığı'nın sitesini ziyaret edebilirsiniz.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ NEDİR?

Jandarma Genel Komutanlığı’nın temel subay kaynağı olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi, Ankara ilinde bulunmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı’nın ihtiyaç duyduğu miktarda subay yetiştiren, İçişleri Bakanlığı’na bağlı yükseköğretim kurumudur. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’nde subay diplomasının yanı sıra, Güvenlik Yönetimi Lisans Programında ulusal ve uluslararası denkliği/geçerliliği olan lisans diploması da verilmektedir.

Kaynak: AjansHaber