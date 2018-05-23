2018 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı hesaplama rehberi

2018 işsizlik maaşı ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşsizlik maaşı hesaplama rehberi ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İşsiz kalmak çalışanların en büyük korkuları arasında yer alıyor. İnsanlar işsiz kaldığı süre zarfında geçimini sağlamak isteyen vatandaşlar sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için belli bir ücrete gereksinim duyuyor. Bu sebeple işsiz kalan vatandaşlar 2018 işsizlik maaşı ne kadar oldu sorusunu sıkça sormaya başladı. İşsizlik maaşı devlet tarafından iş akdi feshedilen kişilere yeni bir bulabilecekleri sürede verilen bir maaş ödemesidir. Vatandaşlar işsizlik maaşı hesaplama rehberi ile ilgili internette sıkça araştırma yapıyor. Bizlerde Ajans Haber ekibi olarak işsizlik maaşı ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

2018 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Devlet işsizlik maaşını, iş akdi feshedilen vatandaşlara iş bulabilmeleri için geçici olarak belirli bir süre zarfında ödemektedir. Vatandaşlar iş bulana kadar geçen süre zarfında sosyal ihtiyaçlarını devletin uygun gördüğü bu maaşlar karşılamaktadır. 2018 işsizlik maaşı ne kadar oldu sorusu birçok vatandaş tarafından merak edilmektedir. Yapılan açıklamaya göre 2018 yılında işsizlik maaşı en düşük miktarı 811 lira, en yüksek miktarı ise bin 623 lira olarak duyuruldu.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

2018 ocak ayında asgari ücrete gelen zamların ardından artan işsizlik maaşları, son dört aylık brüt maaşa göre hesaplanıyor. 2018 yılı işsizlik maaşı en düşük miktarı 811 lira, en yüksek miktarı ise bin 623 lira olarak belirlendi.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İşsizlik maaşının alınabilmesi için gerekli şartlar kanunda şu şekilde açıklanmaktadır.

Çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler. Ancak, ‘haklı fesih' tanımına giren bazı özel durumlar hariç. (Maaşın ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması, mobbing, iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri haklı fesih kapsamına giriyor.) Bunların dışında, askerlik durumu nedeniyle (mecburi bir sebep olduğundan) işten ayrılanlar, terhis sonrasında işsizlik maaşı almaya da hak kazanılabiliyor.

Son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanla, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde başvuru yapmaları koşuluyla maaş başvurusunda bulunabilirler.

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA REHBERİ

İşsizlik maaşı ödenmesinde esas olan şey prim günü sayısı ve primlerin ödenmiş olmasıdır. İşsiz kaldığınız tarihten 30 gün içinde başvuru yapmazsanız bu hakkınızı kaybedersiniz.

İşsizlik maaşı hesabı ise şu şekilde hesaplanır; işçinin son 4 aylık bürüt maaşlarının ortalamasının bir günlük ücrete karşılık gelen miktarının %40'ı. Bu tutar 30 günle çarpılarak işsizlik ödeneği aylık tutarı belirlenir. Ancak bu tutar geçerli olan asgari ücretin %80'ini geçemez.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜREYLE VERİLİYOR?

600 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 180 gün(6 ay), 900 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 240 gün(8 ay) ve 1080 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 300 gün(10 ay) süresince işsizlik maaşı alabiliyor.

Kaynak: AjansHaber