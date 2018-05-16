2018 İmsakiye Ankara - Ankara'da iftar saati

2018 İmsakiye Ankara ilindeki yaşayan vatandaşlar tarafından ilgiyle aranıyor. 2018 İmsakiye Ankara ve Ankara'da iftar saati ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

2018 İmsakiye Ankara ilinde yaşayan vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Ankara'daki vatandaşlar dün gece ilk sahurlarını açtılar. Şimdi merakla ilk iftarın açılacağı saatler bekleniyor. Ankara'da yaşayan vatandaşlar Diyanet tarafından açıklanan Ramazan imsakiyesini internette arıyor. Ankara'da iftar saati ile ilgili merak ettiğiniz detayları Ajans Haber ekibi olarak sizler için hazırladık. İşte Ankara'nın 2018 yılı imsakiyesi...

2018 İMSAKİYE ANKARA

slam aleminin uzun bir süredir beklediği Ramazan ayı dün gece açılan sahurla birlikte başladı. Ramazan’ın başlamasıyla en çok sorulan sorularının başında iftar ve sahur saatleri geliyor. Ankara'da yaşayan vatandaşlar ilk orucunu açmak için sabırsızlıkla bekliyor. İftara saatler kala merak edilen soruların başında Ankara'da iftar saati ne zaman sorusu yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Ankara'da sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz. Ankara'da yaşayan vatandaşlarımız için 2018 İmsakiye Ankara listesini derledik.

ANKARA'DA İFTAR SAATİ

15 Mayıs Salı gününü 16 Mayıs Çarşamba gününe bağlayan gece ilk sahura kalkıldı. Ankara'da sahur yapıldıktan sonra saat 03:42'de ezan ile birlikte oruç başladı. İlk oruç ise saat 20:04'te okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak.

ANKARA İMSAKİYESİ

Kaynak: AjansHaber