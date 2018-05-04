2018 Hıdırellez ne zaman? Hıdrellez ne demek sorusu merak ediliyor

2018 Hıdırellez ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hıdırellez ne demek ile ilgili tüm detayları Ajanshaber.com'da bulabilirsiniz.

İnternet kullanıcıları bahar aylarına gelmemizle birlikte 2018 Hıdırellez ne zaman sorusunun yanıtı internette aratmaya devam ediyor. Türk ve İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Hıdırellez her yıl olduğu gibi yine kutlanacak. İnsanlar bu önemli günü yöresel etkinlikler çerçevesinde kutlayacak. Toplumlar nezdinde önemli bir yere sahip olan Hıdırellez gününde yapılan etkinlikler arasında ateş yakılıp üzerinden atlanması, şekiller çizilmesi ve gül ağacının dallarına, içerisinde dileklerin yazıldığı notlar asılması yer almaktadır. Hıdırellez gelenek ve görenek açısında çoğu toplumda en bilinen ve yaygın olarak bir gündür. İnsanlar bu günlerde yapılan duaların kabul olacağına inanmaktadır. Genel olarak söylenebilir ki bu günler sadece tek bir topluma ait değildir. Peki kelime anlamı olarak Hıdırellez ne demek? Hıdırellez, kötülere ceza veren, inanış açılarına göre iyilerin mükafalandırıldığı, bolluğa kavuşturan Hızır'ın İlyas peygamberle buluştuğu bir bayram olarak yüzyıllardır insanlar tarafından kutlanıyor. Hıdırellez ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

2018 HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Birçok toplum tarafından kutlanan bir bayram olan bu özel günde yapılan aramaların başında 2018 Hıdırellez ne zaman yer aldı. Türk ve İslam tarihinde de yer alan Hıdırellez her yıl olduğu gibi bu yılda 5-6 Mayıs tarihleri arasında insanlar tarafından kutlanacak. Ülkemizde Hıdırellez Bayramı 5 Mayıs Cumartesi akşamı başlayıp 6 Mayıs Pazar akşamına kadar sürecek.

HIDIRELLEZ NE DEMEK?

Toplumların önemli bir kısmında yer alan Hıdırellez, her yıl olduğu gibi çeşitli etkinliklerle dünyanın birçok yerinde kutlanacak. Peki Hıdırellez ne demek? Hıdırellez birçok insanın inanış biçimlerine göre iyilerin mükafat aldığı, kötülerin cezalandırıldığı, bolluk ve bereket veren Hızır'ın İlyas peygamberle buluştuğu bir gün olarak dünyanın birçok yerinde kutlanmaktadır.

HIDIRELLEZ'DE YAPILAN ETKİNLİKLER

Hıdırellez gelenekleri içerisinde toplumlar nezdinde en bilinen ve yaygın olanları ise hiç şüphesiz; gül ağacının dallarına, içerisinde dileklerin yazıldığı notlar asılması, şekiller çizilmesi ve ateş yakıp üzerinden atlanması yer almaktadır. Hıdırellez, yalnızca tek bir kültüre ait bir gelenek olmamakla birlikte, birbirinden farklı kültürler tarafından ağaçlık, yeşillik, su kenarları, yatır yahut türbenin yanı gibi gibi mekanlar tercih edilerek kutlanmaktadır. Peki, Yapılan tüm istek ve duaların kabul olacağına inanıldığı Hıdırellez kaç gün süreceği insanlar tarafından merak edilen konular arasında yer aldı.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK NE ZAMAN BİTECEK?

Hıdırellez, Hızır Aleyhisselam ile İlyas Peygamberin yeryüzündeki buluştuğu gün olarak nitelendirilmektedir. Eski zamanlarda kullanılan Rumi Takvimi (Jülyen Takvimi) doğrultusunda 23 Nisan tarihinde kutlanmaktadır. Miladi Takvimi (Gregoryen Takvimi) doğrultusunda 6 Mayıs tarihinde kutlanmaktadır. Öte yandan Hızır Günleri adını alarak yaz mevsimini, 6 Mayıs tarihinden başlayıp 4 Kasım tarihine kadar olan süre kapsayacak. Kasım Günleri adını alarak kış mevsimini ise 8 Kasım tarihinden başlayıp 5 Mayıs tarihine kadar olan süre kapsayacak.

HIDIRELLEZ BAYRAMINDA NEDEN VE NASIL DİLEK DİLENİR?

Hıdırellez Bayramı'nda bolluk ve berekete ulaşmak, varlıklı bir kişi haline gelmek hayal edilerek dilek dilenir. Bu doğrultuda Hıdırellez'in başladığı gece olan 5 Mayıs tarihinde gül ağacının dallarına paralar asılır veya açık cüzdan bırakma eylemi gerçekleştirilir. Örneğin; eskiden, kese içine para dikilip gül ağacının dibine döküldüğü bilinmektedir. Sonrasında gül ağacının dallarına asılan paralar yahut cüzdanlar 6 Mayıs tarihinde sabah erkenden toplanmaktadır. Bunların yanı sıra kötülüklere karşı korunmak amacıyla evdeki her kişi için yedi fasulye veya nohut ekilmektedir.

Hıdırellez dileklerini gül ağacının dalına bağlarken:



"Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya HIZIR YA İLYAS" duası okunur. 40 defa okunan bu duanın 39'u 5 Mayıs günü, kalan 1 dua ise 6 mayıs günü okunarak 40'a tamamlanıyor.

HIDIRELLEZ BAYRAMINDA NEDEN ATEŞTEN ATLANIR?

Hıdırellez günü ateş yakıp üzerinden atlamak bilinen en yaygın gelenekler arasındaki yerini almaktadır. Hıdırellez gecesinde gerçekleştirilen ateşten atlama geleneği, bu sayede hastalıklardan ya da nazardan korunulacağı inancı çerçevesinde atlanmaktadır. Zaten pek çok kültür tarafından da Hıdırellez'de ateşten atlamak vazgeçilmez ritüeller arasına kazınmıştır.

HIDIRELLEZ NEREDE KUTLANMAKTADIR?

İlk çağlardan beri Mezopotamya, Anadolu, İran, Osmanlı, Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte coşkuyla kutlanan Hıdırellez Bayramı; ağaçlık, yeşillik, su kenarları, yatır yahut türbenin yanı gibi gibi mekanlar tercih edilerek kutlanmaktadır.

HIDRELLEZ GELENEKLERİ NELERDİR?

Hıdırellezde baharın taze bitkilerini ve taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme adeti vardır. Baharın ilk kuzusu yenildiği zaman sağlık ve şifa bulunacağına inanılır. Bugünde kırlardan çiçek veya ot toplayıp onları kaynattıktan sonra suyu içilirse bütün hastalıklara iyi geleceğine, bu su ile kırk gün yıkananların gençleşip güzelleşeceğine inanılır.

Hıdırellez günü, bazıları sabah gün doğarken kırlara, bağlara, bahçelere çıkıp buralarda Hızır’ın ayak izlerine basarak bolluğa ulaşmayı düşler. Hıdırellez günü, doğa ve insan sevgisi çok önemlidir çünkü Hızır ve İlyas, insanları, doğayı, iyiliği ve cömertliği seven, bereketin simgesi olan, kutsallıklarına inanılan dinsel varlıklardır.

5 Mayıs günü (Nişanlılar arasında) oğlan evi, kız evine Hıdırellez Kurbanı, olarak süslenmiş bir koç gönderir. Bu kurban ertesi gün kesilerek birlikte yenir. Yemeğe çağırılanlar, çarşaf, havlu yemeni ve gönüllerinden kopan armağanlar getirirler. Getirilen armağanlar ipler üzerinde sergilenir. Hıdırellez günü, erkenden kalkılıp kapılar açılır. Genç kızlar için hazırlanan sandıklar açılır. Açılır ki eve bereket dolsun, genç kızımız da iyi bir evlilik yapsın.

Kaynak: Ajanslar