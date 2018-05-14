2018 erken genel seçim sandık görevlisi nasıl olunur?

2018 erken genel seçim sandık görevlisi nasıl olunur sorusunun yanıtı görev almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Sandık görevlisi nasıl olunur sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da.

Yüksek Seçim Kurulu'nun organizesini yaptığı genel seçim 2019 yılında yapılacaktı. Bu seçime tüm şartları sağlayan partiler katılabilecekti. MHP'nin yaptığı öneri kabul edilerek Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili seçimi erkene alındı. Cumhurbaşkanı ve 27. dönem seçimi 24 Haziran 2018'de Pazar günü gerçekleştirilecek. Sandıklarda görev yapmak isteyen memurlar ve öğretmenler şimdiden 2018 erken genel seçim sandık görevlisi nasıl olunur sorusunun yanıtını merak ediyor. Seçimde görev yapmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının bazı işlemler yapması gerekiyor. Genel seçimde Sandık Başkanı nasıl olunur ve üye görevi almak için ne yapmak gerekiyor? Peki seçimde görev almak isteyen vatandaşlar müraacatını nasıl yapacak? Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

2018 ERKEN GENEL SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

24 Haziran Pazar günü gerçekleşecek genel seçim öncesi sandıklarda görevli olmak isteyen kişiler 2018 erken genel seçim sandık görevlisi nasıl olur sorusunun yanıtını arıyor. Sandıkta görev alacak vatandaşların bir takım işlemler yapması gerekiyor.

SANDIK BAŞKANI NASIL OLUNUR VE ÜYE GÖREVİ ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?



Erken seçim kararının ardından sandık başında görev alarak ek ödeme almak isteyen başta memurlar olmak üzere her kesimden insanın sağlaması gereken belli başlı kurallar vardır. Sandıklarda görev almak isteyenlerin yapacağı iş ve işlemler ilgili kanunun yönetmeliği ile belirlenmiştir. YSK tarafından belirlenen kişilerce sandık başında seçmene yardımcı olmak için görevlendirilen sandık görevlileri usulüne uygun olarak bu görevi yerine getirdikleri takdirde hükümet tarafından seçimden önce belirlenen ücretin sahibi olurlar. Ek gelir olarak görülen ve seçim gününü boş geçirmek istemeyenlerin gönüllü olarak başvurabildiği bu görevi almak için YSK'nın belirlediği koşulları sağlamak gerekiyor.

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

İnternet üzerinden sandık kurulu görevlisi olmak için başvuru yapılabiliyor. YSK resmi sitesine girerek sandık görevlisi olmak adına kendi başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız halinde başvurunuz kabul edilecektir. Bundan sonraki süreçte yapılacak bilgilendirmelerle sonucu öğrenebilirsiniz.

Aşağıda belirtilen alanlarda görevli olmayan kişiler sandık görevinde olabilmektedir.

*İdare amirleri, zabıta amir ve memurları

*Askeri Ceza Kanunu’nun 3. Maddesinde yazılı (sivil memurlar da dahil) askeri şahıslar

*Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar

Görev alacak kişilere verilecek ücretlerde ise kurs verilen sandık kurulu başkanına 3, memura 2, siyasi parti üyelerine 1 adet gündelik ödenecek.

Buna göre; erken seçimde görev alacak sandık kurulu başkanı eğitim alırsa 306 lira (3 günlük), sandık görevlileri eğitim alırsa 186 lira (2 günlük) ücret ve bina sorumluları eğitim alırsa 306 lira (3 günlük) alacak.

Kaynak: AjansHaber