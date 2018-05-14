2018 erken genel seçim sandık görevlilerine ne kadar ödenecek?

2018 erken genel seçim sandık görevlilerine ne kadar ödenecek sorusunun yanıtı merak ediliyor. Genel seçim sandık görevlilerine ne kadar ödenecek sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Her seçimde olduğu gibi Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili seçimlerinde sandık başında görevliler yer alacak. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerinde birçok vatandaş sandık görevlisi olmak istiyor. Sandık görevlisi olmak isteyen vatandaşların merak ettiği soruların başında 2018 erken genel seçim sandık görevlilerine ne kadar ödenecek sorusu yer alıyor. Seçim günü sandık başında bekleyecek başkan ve görevlilerin alacağı ücret merak ediliyor. Sandık başında aldığı görevin karşılığında kamuda harçlık olarak belirtilen ücret görevlilerin belli başlı ihtiyaçlarını sağlayacak. 24 Haziran'da sandık başında görev alacak kişilerin alacakları ücret insanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

2018 ERKEN GENEL SEÇİM SANDIK GÖREVLİLERİNE NE KADAR ÖDENECEK?

2017 yılında yapan Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandumunda evet diyen Türkiye 2019'da seçime gidecekken MHP'nin sunduğu öneriyle 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçime gidecek. Bu seçimde görev alacak kişiler 2018 erken genel seçim sandık görevlilerine ne kadar ödenecek sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ

24 Haziran genel seçimlerde görev alacak olan sandık görevlilerinin alacakları ücretler belli oldu. Özellikle de çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu sandık başkanları ve sandık seçim görevlileri ile gözetmenlerin alacağı sandık görev ücreti de önem arz etmektedir.



Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 09.01.2017 tarih ve 2017/15 sayılı kararı üzerine 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumunda görevlilere verilen ücretler aşağıda olduğu gibidir. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak genel seçimde ödenecek sandık görevi ücreti ise henüz belli olmadı.

GÜNLÜK ÜCRET

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU TL

-Başkan ve Üyeler 192,00

-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 96,00

- İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 92,00

- Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 90,00

- Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 87,00

-Şoför ve Hizmetliler 81,00

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

-Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 96,00

- İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 81,00

- Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 92,00

- Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 87,00

- Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 81,00

- Askı Yeri Görevlileri 76,00

- Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

- Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

C) SANDIK KURULLARI

- Başkan 90,00

- Üye 81,00

D) BİNA SORUMLULARI 90,00

GÜNDELİKLER

Yine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 15.02.2017 tarih ve 2017/106 sayılı kararı üzerine 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumunda görevlilere verilecek gündelikler şu şekilde belirlenmiştir:

Sandık kurullarına yapılacak ödemeler:

a) Eğitim verilen sandık kurulu başkanlarına 3 (üç),

b) Eğitim verilmeyen sandık kurulu başkanlarına 2 (iki),

c) Eğitim verilen ve siyasi partili olmayan sandık kurulu üyesine 2 (iki),

ç) Eğitim verilmeyen ve siyasi partili olmayan sandık kurulu üyesine 1 (bir),

d) Siyasi partili üyelere 1 (bir), gündelik ödenir.



Sandık kurullarına yapılacak ödemeler

Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına 3 (üç), Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına 2 (iki), Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye 2 (iki), Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye 1 (bir), Siyasi parti üyelerine 1 (bir), gündelik ödenir.

Bina sorumlularına yapılacak ödemeler

Bina sorumlularına 3 (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 4 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

Kaynak: AjansHaber