2018 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

2018 EKPSS Kura usulü ile yapılan engelli kamu personeli yerleştirme sonuçları açıklandı. EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme sonuçlarını adaylar ÖSYM'nin sitesinden kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre ve kura çekimi ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına memur yerleştirme işlemlerinin sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2018-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına kura çekimi ile engelli memur yerleştirme işlemlerinin noter huzurunda gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: Ajanslar