2018 Berat Kandili tarihi anlam ve önemi

Mübarek Ramazan ayından önceki son kandilnden önce yapılan aramalarda 2018 Berat Kandili tarihi anlam ve önemi yer alıyor.

Mübarek Ramazan ayının gelişini müjdeleyen son kandil Berat Kandili İslam alemi tarafından büyük bir anlam ve önem taşıyor. 2018 Berat kandili tarihi anlam ve önemi ise internet kullanıcıları tarafından merak edilen konuların başında yer alıyor. 30 Nisan Pazartesi gecesi eda edilecek olan Berat kandili maneviyat, bereket ve fazilet yüklü mübarek bir gece olma niteliği taşımaktadır. Af, bağışlanma ve arınma gecesi olan bu mübarek gece İslam alemi tarafından bu gece eda edilecek. Şimdiden bütün Müslüman aleminin kutlamaya başladığı bu günde ibadetler yapılmaya başlandı. Berat kandiliyle ilgili tüm tarihi anlam ve önemi haberimizin devamında bulabilirsiniz.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Tüm Müslüman alemi tarafından merakla beklenen, Mübarek Ramazan ayının gelişini niteleyen Berat Kandili bu gece kutlanacak. Müslümanların bu gece ihya edeceği kandil maneviyat, bereket ve fazilet yüklü bir gecedir. Yüce Allah'ın bu gecede edilen duaları kabul edeceği, edilen tövbeleri geri çevirmeyeceği ve kat kat sevap yazacağı rivayet edilmektedir.

2018 BERAT KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ

Berâet, kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması, yükümlülüğün bulunmaması ve iki şey arasında ilişki olmaması anlamlarına gelmektedir. Özel bir anlamda kullanılan kelime olarak Berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması anlamına gelir. Aynı zamanda günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir.

Berat kelimesinin aslında Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma ve günahlardan arınma, kurtulma gibi detaylarda bulunmaktadır. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Mübarek Ramazan'dan önceki son kandil olma özelliğini taşıyan Berat gecesinde Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelenmiştir. Bu sebeple bu mübarek geceye “Berat Gecesi” ismi verilmiştir.

BERAT GECESİNDE NE OLDU?

Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece Berat gecesidir. Buna "inzâl" adı verilir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" adı verilmektedir.

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle vurgulanmıştır. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

BERAT KURAN'DA NASIL GEÇMEKTEDİR?

Berat kelimesinin Arapça'daki asıl karşılığı berâe-berâet şeklinde geçmektedir. Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. “Berae” kökünden türemiş olan Beratla ile ilgili Kuran'da 25 kelime bulunmaktadır. Bu 25 kelimeden sadece 2 tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir.

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi. Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki: (Şaban öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.)

Üç aylar içerisinde ayrı bir yer tutan berat kandili anlam ve mana olarak İslam Dünyasında aynı bir öneme sahiptir. Kelime anlamı olarak, borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma anlamına gelen Berat Kandili aynı zamanda AllaH-u Teâla’dan rahmet ve mağfiret dilemek anlamına da gelmektedir. Allah-u tealanın ekstra rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma, kapılarını ardına kadar araladığı; bu özel gecede müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükâfatlandırdığı bir zaman dilim olarak tanımlanır. Berat kelimesinin aslı ''Berâettir.'' Beraat sözlükte, ''bir zorluktan kurtarmak ve berî olmak'' demektir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir. Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. Mübarek Berat Kandili hakkında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur;

“Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah’u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim” diye buyurur.” (İbn Mâce)

BERAT GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Berat Gecesi ile ilgili çeşitli hadisler vardır. Bunlardan bazıları şöyledir;

AllahüTeâlâ şu dört geceyi hayırla süsler: Kurban Ramazan bayramı gecesi, Arife gecesi Şaban’ın yarısının [Berat] gecesi ki, onda eceller, rızıklar yazılır. [Deylemi]

Salih akrabayı terk eden, ana babaya asi olan Berat gecesi affa kavuşamaz. [Beyheki]

İçki içmek, cimrilik, kin gütmek gibi günahları işleyen kâfir olmaz. İmanı düzgünse, günahlarının cezasını çektikten sonra Cennete girer.

Sevabları günahlarından daha çok gelirse, Cehenneme girmeden de Cennete gider.

Hazret-i Âişe validemiz buyuruyor ki: Resulullah'ın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şaban ayının tamamını oruçla geçirirdi. (Buhârî)

Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah’u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim” diye buyurur.” (İbn Mâce)

Berat Kandilinin önemi hakkında diğer bir Hadis-i Şerifte ise şöyle buyuruluyor;

Hz.Âişe vâlidemiz, Peygamber efendimizin Berât gecesinde, sabaha kadar ibâdet ettiğini görünce sordu:

Yâ Resûlallah, Allahü teâlânın en sevgili kulusun! Buna rağmen niçin bu kadar kendini yoruyorsun?

Peygamber efendimiz şöyle cevap verdi:

Ey Âişe, ben şükredici kul olmayayım mı? Ey Âişe, sen bu gecede, ne olduğunu bilir misin?

Âişe vâlidemiz tekrar sordu:

Bu gecenin diğer gecelerden üstünlüğü nedir yâ Resûlallah?

Peygamber efendimiz şöyle cevap verdi:

Bu sene içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu sene içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip edilir. Bu gece herkesin ameli ve işleri Allahu Teâlâ’ya arz olunur.

Bu gece, Allahü Teâlâ’nın ihsan ettiği bütün nimetlere şükretmeli, yapılan hatalar, günahlar için de tevbe istiğfar etmeli, Cehennem ateşinden kurtulmayı istemelidir.

Ya Rabbi, bize dünya ve ahiret saadeti ihsan eyle, bize hidayet verdikten sonra, kalplerimizi kaydırma” diye dua etmelidir.

Diğer bir Ayeti Kerimede ise Berat Gecesi’ni idrak eden herkes, Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’deki; “De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir” müjdesinin farkına vararak kendi özüne dönmeli, ümitlerini canlandırmalı, bağışlama ve bağışlanma duygularını güçlendirmelidir.



2018 KANDİL GÜNLERİ TAKVİMİ

- 22 Mart 2018 Perşembe günü Regaip Kandili.

- 13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

- 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

- 19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

- 19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

- 2018 Kadir Gecesi 10 Haziran Pazar günü.

Kaynak: AjansHaber