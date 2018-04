2018 Berat Kandili ne zaman? Nisan ayının kaçında?

Berat Kandili Şaban Ayı'nın 15.gecesi idrak edilir. Peki 2018 Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor, neler yapılmalı işte cevapları..

İslam Dini'nin en önemli gördüğü aylar şüphesiz ki Üç Aylar ismi verilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu mübarek aylar içinde pek çok değerli gün ve gece bulunmaktadır. Bunlardan biri de Berat Kandili veya Berat Gecesidir.

2018 Berat Kandili 30 Nisan'a denk geliyor

Şa'bân-ı şerîfin 15'inci gecesi "Berâet gecesi"dir. Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir. Bu yıl Berat Kandili 30 Nisan 2018 tarihine denk gelmektedir.

Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi. Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki: (Şaban öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.) [Nesaî]

Berat Kandili'nin anlam ve önemi, yapılması gerekenlerle ilgili ayet ve hadislerde belirtilen hususlar şu şekildedir;



Berat gecesinde tesbih namazı kılınabilir. Berâet gecesinde 100 rek'atlı hayır namazı vardır ki, kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nâil olur.

Namaza şöyle niyet edilir: "Yâ Rabbî, niyet ettim senin rızâ-i şerîfin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyleyip süedâ defterine kaydeyle, Allâhü Ekber" Her rek'atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur. İki rek'atte bir selâm verilerek 100 rek'atte tamamlanır. Her rek'atte 100 İhlâs-ı şerîf okumak sûretiyle 10 rek'at olarak da kılınabilir. Namazdan sonra, (Hz. Allâh'ın HÛ ism-i şerîfinin ebced hesâbına göre adedi olan) 11 şey, (TÂHÂ'nın ebced hesâbıyla adedi olan) 14 kere okunur. (TÂHÂ Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz'in ismidir.) Okunacak olanlar İstiğfâr-ı şerîf: 14 kere

Salevât-ı şerîfe: 14 kere

Fâtiha-i şerîfe (besmeleyle): 14 kere

Âyetü'l-Kürsî (besmeleyle): 14 kere

"Lekad câeküm..." (besmeleyle): 14 kere

14 kere "Yâsîn" dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerîf

İhlâs-ı şerîf (besmeleyle): 14 kere

"Kul eûzu birabbil-felak..." (besmeleyle): 14 kere

"Kul eûzu birabbin-nâs..." (besmeleyle): 14 kere 14 kere: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ ِللهِ وَلاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym" Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir): 14 kere Bunlardan sonra duâ yapılır.





2018 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı 19 Mart 2018 Pazartesi

Regaib Kandili 22 Mart 2018 Perşembe

Mirac Kandili 13 Nisan 2018 Cuma

Berat Kandili 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ramazan Başlangıcı 16 Mayıs 2018 Çarşamba

Kadir Gecesi 10 Haziran 2018 Pazartesi

Arefe 14 Haziran 2018 Perşembe

Ramazan Bayramı (1.Gün) 15 Haziran 2018 Cuma

Ramazan Bayramı (2.Gün) 16 Haziran 2018 Cumartesi

Ramazan Bayramı (3.Gün) 17 Haziran 2018 Pazar

Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma

Hicri Yılbaşı 11 Eylül 2018 Salı

Aşure Günü 20 Eylül 2018 Perşembe

Mevlid Kandili 19 Kasım 2018 Pazartesi

