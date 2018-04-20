2018 AÖL telafi sınavı ne zaman? MEB 2018 AÖL 2. dönem sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Lisesi sınav yerleri açıklandı. 2018 AÖL sınav yerleri nereler? 2018 AÖL Telafı sınavı ne zaman yapılacak? 2018 AÖL sınav sonuçları?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılan AÖL sınavlarında yaşanan teknik problemler nedeniyle yapılacak olan AÖL telafi sınavına çok az bir süre kaldı. Telafi sınavına girecek öğrenciler çalışmalarına devam ederken sınav tarihini de merak ediyor. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı da sınavına girecek öğrenciler için önemli bir uyarıda bulundu. Peki, AÖL telafi sınavı ne zaman yapılacak? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Bu hafta sonu sınava giren binlerce gözünü 31 Mart ve 1 Nisan AÖL sınav sonuçlarına çevirdi. Peki MEB tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

1 Mart cumartesi ve 1 Nisan pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi büyük merak konusu oldu.

Binlerce öğrencinin girdiği Açıköğretim lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB konuyla ilgili bir tarih verdi mi? Bunun yanı sıra cevap kağıtları eksik basılan derslere giren öğrenciler AÖL telafi sınavına girecek. Peki AÖL telafi sınavı ne zaman olacak? İşte sınav ile ilgili tüm merak edilenler...

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

MEB AÖL (Açıköğretim Lisesi) telafi sınavı yerleri belli oldu mu? Özellikle öğrenciler aynı yerde sınav olup olmayacaklarını merak ederken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak AÖL telafi sınavlarının 21 Nisan’da yapılacağı biliniyor bu sebeple en geç önümüzdeki hafta bu duruma dair bir açıklama bekleniyor.

AÖL sınav yerleri için tıklayınız

MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI

31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen sınavda yaşanan aksaklık nedeniyle bazı dersleri işaretleyemeyen öğrenciler için yapılacak olan telafi sınavı öncesi Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere önemli bir uyarı yaptı. İşte, MEB'in telafi sınavı hakkında yaptığı açıklamalar;

21 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılacak olan Açık Öğretim Kurumları telafi sınavına girecek olan öğrencilerimizden;



31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2. Dönem sınavlarında girmiş olduğu Sınav Merkezini zorunlu sebeplerini belgelendirmek kaydıyla (hastalık, tayin, adres değişikliği vb.) değiştirmek isteyenlerin, 12-17 Nisan 2018 tarihleri arasında sınava girmek istedikleri il/ilçe Sınav Yürütme Komisyonuna giderek yedek salon işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

AÖL TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavlarından yaşanan teknik bir problemden dolayı bazı öğrenciler için telafi sınavı yapacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Açıköğretim kurumları sınavlarının 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılmakta olan 2. dönem sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrılmıştır. 4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacaktır.

Kurum ayrıca yaptığı açıklamada, açıköğretim kurumları öğrencilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamayacağını ve yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerden özür dilediğini de belirtti.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ

31 Mart - 1 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi II. Dönem Sınavları ile ilgili flaş bir gelişme yaşanmıştı. Sınav sonrası yapılan açıklamada ''Sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrılmıştır. 4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacaktır.'' denilmişti.

Merakla beklenen telafi sınavı tarihine yaklaşıldı ve sınava giriş belgelerine dair duyuru yayınlandı. İşte o duyuru:



21 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 9.30’ da gerçekleştirilecek (Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) , güncelleştirilmiş sınav yerleri Sisteme 19.04.2018 tarih saat 10:43 itibarıyla yüklenmiş olup, telafi sınavına girecek öğrencilerimiz Sistemden Öğrenci Numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL öğrencilerinin büyük bir heyecanla beklediği sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 20 Nisan tarihinde erişime açılacak ancak, 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihinde yapılan sınavlarda yaşanan teknik bir problemden dolayı yapılacak olan telafi sınavları nedeniyle sonuç açıklanma tarihinin birkaç gün sarkabileceği tahmin ediliyor. AÖL telafi sınavlarının 21 Nisan 2018 tarihinde yapılacağı bilindiğine göre, sınav sonuçlarının da 21 Nisan'dan sonraki birkaç gün içinde açıklanabileceği öngörülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav sonuçlarını açıkladığı takdirde öğrenciler, "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" adresinden gerekli bilgileri girerek sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme işlemi, sınav sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre sonra duyurulacak. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı III. Dönem Kayıt Yenileme işlemleri 24 Nisan-14 Mayıs tarih aralığında tamamlanabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı iş takviminde yer alan bilgilere göre AÖL sınav sonuçları 20 Nisan tarihinde erişime açılacak. Ancak, geçmiş dönemlerde yapılan AÖL sınavlarının sonuç açıklanma tarihlerini incelediğimizde sonuçların, sınavların tamamlanmasından yaklaşık 15 gün sonra açıklandığı görülüyor. Buna göre, 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 2017- 2 sınav sonuçları değerlendirmelerinin erken bitmesi halinde 15-16 Nisan tarihlerinde de açıklanabileceği öngörülüyor. Ancak sonuçların telafi sınavının gerçekleştirilmesinin ardından açıklanabileceği, bir diğer ihtimal arasında yer alıyor.

Bakanlık sınav sonuçlarını açıkladığı zaman adaylar; "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" adresinden gerekli bilgileri girerek sınav sonuçlarını görebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavlarından yaşanan teknik bir problemden dolayı bazı öğrenciler için telafi sınavı yapacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Açıköğretim kurumları sınavlarının 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılmakta olan 2. dönem sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrılmıştır. 4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacaktır.

Kurum ayrıca yaptığı açıklamada, açıköğretim kurumları öğrencilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamayacağını ve yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerden özür dilediğini belirtti.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2018 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

ÖNEMLİ NOT: (Şuan ki bankamatiklerde ve internet bankacılığı üzerindeki sınav ücreti ibaresi “AÇIK ÖĞRETİM LİSELE 2018/2 İLK.KAYIT-KAYIT YEN.ÜCR.”şeklindedir.)

Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

Kayıt yenileme sınav bedelinin 5 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne kitap, resmi yazı vb. nedenlerle müracaat ettiklerinde kendilerinden 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz.

2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz.

Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait olması ve doğru telefon numarası bildirilmesi zorunludur.

3- İlk kayıt sınav bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

AÖL(AÇIKÖĞTRETİM LİSESİ) NEDİR?

Açık öğretim lisesi (AÖL) nedir? ne demektir? Kimler açık öğretim lisesine kayıt olabilir, başvuru şartları nelerdir? Açık öğretim lisesi askerliği erteler mi, tecil ettirir mi? Açık öğretim lisesi kitapları nasıl ve nereden alınır, sınavları nasıl ve nerede yapılır? Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler. Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır.

Kimler Açık Öğretim Lisesine Kayıt Olabilir?

İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar

Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler

Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar

Genel lise veya mesleki liseler

Anadolu öğretmen liseleri

Askeri ve polis okulları

Sağlık meslek liseleri

Anadolu güzel sanatlar liseleri

Resmi ve özel Anadolu liseleri

Sosyal bilimler liseleri

Yabancı dil ağırlıklı liseler

Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler.

Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Öğrencinin mezun olması için:

En az 8 dönem öğrenim görmesi,

Toplam kredisinin asgari 192 olması,

Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır. Türkiye’de yüz binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.

Açık Öğretim Lisesi Kitapları Nereden, Nasıl Alınır?

Açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler, önceleri kitaplarını Halk Eğitim Merkezi aracılığı ile alıyorlardı. Ancak yeni sistemde semtinizde bulunan örgün liselerden ilgili kitapları temin edebilirsiniz. Üstelik alacak olduğunuz bu kitaplar için sizden herhangi bir ücret de talep edilmez.

Açık Öğretim Lisesi Sınavları Nasıl ve Nerede Yapılır?

Açık öğretim lisesi sınavları tüm illerimizde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Her sene mevcut merkezlerde değişiklik yapılmakta olup, yeni sınav merkezleri eklenebilir. Sınavlar çoktan seçmeli methodu yani test usulü gerçekleştirilmektedir. Her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılıyor. Yani ilk oturum saat sabah 10.00’da, ikinci oturum öğleden sonra 14:00’te yapılıyor. Ve öğrencilere oturum başı 2.5 saat soru çözme zamanı veriyorlar.

Açık Öğretim Lisesinde Okuldan Atılma Var Mı?

Açık öğretim lisesinde okuma hakkı sınırsızdır. Herhangi bir şekilde siz okul ile ilişkinizi kesmedikçe okulunuzdan uzaklaştırılmazsınız. Ancak 12 dönem üstüne çıkan bir öğrencinin lise öğrencisi olarak faydalanabileceği haklar elinden alınır. ( indirimli ulaşım kartı gibi.) Açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler her dönem kayıt yenilemek durumundadırlar. Şayet bir dönem kayıt yenilemezseniz kaydınız donuk, iki dönem yenilemezseniz de silik öğrenci durumuna düşersiniz ve bu durumda sınavlara katılamazsınız. Ancak öğrenciler istedikleri zaman yeniden kayıt yenileyebilir ve aktif öğrenci olma hakkını kazanabilirler.

Açık Öğretim Lisesi Askerliği Tecil Ettirir Mi?

2012 yılında değişen Askerlik Kanunu gereği, Açık Öğretim Lisesi düz lise programında okuyan öğrenciler de askerliklerini tecil ettirebilecekler. Durumu aktif olan öğrenciler, toplam 12 döneme kadar tecillerini yaptırabiliyorlar. Bunun için koordinatör liselerde doldurulacak ek-c2 belgesini askerlik şubesine teslim etmek yeterli.

Yazımızda da bahsettiğimiz üzere açık öğretim lisesi öğrencileri, örgün eğitimine devam eden öğrencilerin sahip oldukları haklara sahiptirler. Açık öğretim lisesinde okuyarak, askerliğinizi tecil ettirebilir, indirimli kart alabilir ve YGS, LYS gibi çeşitli sınavların ardından üniversiteye yerleşebilirsiniz. Üstelik bunu hiç bir puan kesintisine uğramadan yaparsınız. Bu yazımızda açık öğretim lisesi nedir, açık öğretim lisesi ne demektir detaylı olarak anlattık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

Kaynak: AjansHaber