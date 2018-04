2018 Anneler Günü hediye önerileri - Anneler Günü için en güzel hediyeler

2018 Anneler Günü hediye önerileri ve Anneler Günü için en güzel hediyeler bugünlerde internet kullanıcıları tarafından sıkça aranıyor. Anneler Gününe dair tüm her şeyi haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.

Anneler gününün yaklaşmasıyla 2018 Anneler Günü hediye önerileri internette sıkça aranıyor. Küçük bir hediye alarak annesini mutlu etmek isteyen bireyler internette hem bütçesine uygun hem de annesini mutlu edebileceği bir hediye arıyor. Her mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü dünyanın birçok yerinde kutlanmaktadır. Bir ömür kahrımızı çeken, hasta olduğumuzda gece uyku uyumayan annelerimize aldığımız her hediye onu mutlu edecektir. Mayıs ayının başlamasıyla özellikle internetin yaygın bir şekilde kullanmasının ardından Anneler Günü için en güzel hediyeler sıkça aranmaktadır. Anneler gününe dair tüm her şeyi haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ FİKRİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler gününün kutlanacak bir gün haline getirilmesi fikri ABD'li genç Jarvis'in annesini bir ölüm yıldönümünde ortaya çıkmıştır. Annesini kaybettiği bir yıldönümünde Jarvis birçok insanla bir araya gelmiştir. Bu görüşmede onlara "Bu günün anneler günü olmasını çok istiyorum ve Anneler Günü adıyla her yıl kutlanmasını kabul eder misiniz? diye sordu. İnsanların olumlu yanıt vermelerinin ardından Jarvis'in annesini kaybettiği mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü olarak ilan edildi.

2018 ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

Ömrümüzün her anında önemli bir yere sahip olan anneleri bu özel gün dünyanın birçok yerinde kutlanmaktadır. Bizi büyütüp yetiştiren annelerimize karşı vefa örneği göstereceğimiz bu özel gün giderek yaklaşıyor. Dünyanın birçok yerinde bireyler annelerine hediye alarak onu ve onun için yaptıklarını unutmadığını ifade etmeye çalışmaktadır. Her birey kendi bütçesine göre annesine bir şeyler alarak onu mutlu etmeye çalışıyor. Bu özel günde unutmamanız gereken tek şey hediyenin maddi değeri değil, ifade ettiği anlamdır. Annelerinize alacağınız her hediye onu mutlu edecektir.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

2018 Anneler Günü Mayıs'ın kaçına geliyor sorusunun cevabını bugünlerde merak edilen konular arasında yer alıyor. Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazarında kutlanıyor. Bu özel gün Mayıs ayının ikinci pazarı olarak tabir edilmesinden dolayı belli bir tarihi yoktur. Bizim için elinden gelen her şeyin fazlasını yapan, hasta olduğumuzda geceleri başımızdan ayrılmayan, fedakarlık abidesi annelerimiz bu özel günü olan Anneler Günü'ne artık sayılı günler kaldı. Bu yıl Anneler Günü 13 Mayıs’a denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ İÇİN EN GÜZEL HEDİYELER

Mayısın ikinci haftasında havaların da ısınmaya başlamasıyla Anneler Günü için özel kutlama planları açık havaya taşınmaktadır. Bazı lokantalar tarafından sunulan özel kahvaltı teklifleri, tur firmaları tarafından düzenlenen günlük turları gibi farklı etkinliklerle Anneler Günü daha renkli şekilde kutlanabilmektedir.Anneler Günü annelerin sadece bir hediyeyle anılmadığı bir kutlama günü olarak da önem taşımaktadır.

Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır.

Annelere yazdığınız bir şiirle veya bir çift güzel sözle bile annenizin gözlerinin dolduğunuz görüyorsanız; kavanozunun üzerine duygu dolu mesajınızı yazdırabileceğiniz çikolatalar, ikinizin resmini koyduğunuz bir çerçeve veya en sevdiği çiçeği alabilirsiniz.

Sanatın dünyasında büyülenen bir anneye sahipseniz; resim kursuna kayıt yaptırabilirsiniz, yatak odasına veya evin herhangi bir yerine asabileceği bir tablo, çok gitmek istediği bir tiyatro oyunun biletini alabilirsiniz.

Sık yorulan, stresli ve içi rahat durmayan bir anneniz varsa onu kolunuza takıp bir otelin spasına götürebilirsiniz. Veya kendi başına gidebileceği bir yenilenme seansı hediye edebilirsiniz. Evde kullanmak için ise yatıştırıcı sabunlar, kremler ve banyo köpükleri alabilirsiniz.



Spor salonundan çıkmayan, arkadaşlarıyla yüzmeye, yürümeye gitmeye bayılan bir anneniz varsa ona spor yaparken kullanabileceği eşyalar hediye edebilirsiniz. Spor çantası, eşofman takımı, ayakkabılar veya termal taytlar annenizin hoşuna gidebilir.

Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;

1) Buket Çiçek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi

8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

Kaynak: AjansHaber