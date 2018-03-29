2017 Yılı Büyüme Rakamları Açıklandı

Terör örgütlerinin ve dış mihrakların saldırılarına, ekonomik baskılara rağmen; Türkiye, 2023 hedefleri doğrultusunda yoluna emin adımlarla ilerliyor.

TÜİK, 2017 yılına dair büyüme rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlar rekor bir büyüme olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜYOR

Verilere göre; Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7,4 oranında büyüme rakamına ulaştı.





2016 BÜYÜME ORANI

Türkiye ekonomisi 2016 yılında ise yüzde 3,2 büyümüştü.

YÜZDE 19'LUK ARTIŞ

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,4 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon TL oldu.

REKOR BÜYÜME

Başbakan Binali Yıldırım, büyüme rakamlarının yüzde 7-7,5 arasında gerçekleşeceğini söylemişti. Yıldırım, bu rakamların Türkiye için bir rekor anlamına geldiğini de sözlerine eklemişti.







Kaynak: ajanslar