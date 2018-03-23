2017 İşsizlik oranı belli oldu
2017 işsizlik oranı belli oldu.
Türkiye'de işsizlik oranı, 2017’de 2016’ya göre değişmeyerek yüzde 10,9 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 bin kişiye çıktı.
Türkiye'de işsizlik oranı, 2017’de 2016’ya göre değişmeyerek yüzde 10,9 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 bin kişiye çıktı.
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