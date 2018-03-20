20 Mart dolar ne kadar oldu ?

20 Mart dolar ne kadar oldu ?Son günlerde çıkışını sürdüren dolar ve euro ne kadar oldu. İşte döviz kuru...

Dolar güne 3.95 sınırından başladı. Euro ve sterlin ise yeni tarihi zirvesini gördü.

Yaşanan Jeopolitik ve siyasi endişeler, yüksek enflasyon ve cari açığın Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceği endişeleri ile geçtiğimiz hafta döviz piyasasında yaşanan sert yükseliş haftanın kritik gündem maddesi olan Fed'in kritik faiz kararı öncesi devam ediyor.

20 Mart dolar ne kadar oldu ?



Geçtiğimiz haftayı 3.92 seviyesinden tamamlayan dolar/TL bugün 3,94 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Dolar kuru haftanın ikinci işlem gününde 3.9483 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL 13:17 itibarıyla 3.9483 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL 22 Kasım 2017'de 3.9830 TL ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Dolar endeksi 89,88 seviyesinde bulunurken, euro/dolar ise 1.2298 seviyesinde...

STERLİN VE EURO’da durum ne ?

Euro/TL tarihi rekorunu 4.8710 ile yenilerken, şuanda 4.8626 seviyesinde hareket ediyor. Sterlin/TL ise 5.5475 ile tarihi rekorunu kırarken aynı dakikalarda 5.5423 seviyesinde bulunuyor.

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