20 kaçak göçmen Adıyaman'da yakalandı

Türkiye'den kaçak yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 20 Afgan asıllı göçmen Adıyaman'da yakalanıp gözaltına alındı.

Türkiye'den Avrupa'ya kaçak yollarla geçmek isteyen göçmenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Avrupa'ya geçmek için Türkiye'yi köprü olarak kullanmaya çalışan göçmenler bu seferde Adıyaman Otogarı'nda yakalandı.

20 KİŞİ OTOGARDA YAKALANDI

Afganistan asıllı göçmenlerin Adıyaman'a gelip buradanda kaçak yollarla Avrupa'ya kaçmaya çalışacaklarını öğrenen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2'si çocuk, 1'i kadın 20 kişiyi Adıyaman Otogarı'nda yakayı ele verdi.

Gözaltına alınan kaçak göçmenler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan sağlık kontrolleri ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltında bulunanların sorguları devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar