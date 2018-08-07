20 ilçede 12 saat boyunca su kesintisi olacak

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre , 3.Havalimanı Çevre Yolu İnşaatı" sebebiyle bugün 08.00'den itibaren 12 saat boyunca 20 ilçede bazı mahallelere su kesintisi olacak.

SKİ'den yapılan son açıklamaya göre, 3. Havalimanı Çevre Yolu İnşaatı sebebiyle; BEDAŞ tarafından enerji hatlarında deplase çalışmaları gerçekleştirilecek ve bu kapsamda bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak.

12 SAATLİK SU KESİNTİSİ

"Bu çalışma nedeniyle, Terkos Terfi Merkezine enerji verilemeyeceğinden 7 Ağustos 2018 Salı günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında 12 saat süreyle; aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denilen açıklama şöyle devam etti:

SU KESİNTİSİ OLACAK BÖLGELER

Küçükçekmece'nin; Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz ve Kanarya Mahalleleri.

Başakşehir'in; İkitelli OSB, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri.

Esenler'in; Birlik, Fevzi Çakmak, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis, Turgut Reis Mahalleleri.

Bahçelievler İlçesi: Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Kocasinan Merkez, Haznedar, Siyavuşpaşa, Soğanlı Merkez, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri.

Güngören'in; Akıncılar, Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Sanayi ve Genç Osman Mahallelerinin bir kısmı.

Bağcılar, Bakırköy ve Esenuyurt da listede

Bağcılar'ın; Bağlar, Demirkapı, Evren, Fatih, Göztepe, Güneşli, İstoç, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle, Yavuz Selim, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz, Kanarya, Fatih, Göztepe, 100. Yıl Mahallelerinin tamamı ile Yavuz Selim Mahallesinin bir kısmı.

Bakırköy'ün; Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.

Esenyurt'un, Merkez, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Esenkent, Sanayi, Talatpaşa ve Yenikent Mahalleleri.

Büyükçekmece'nin, Karaağaç Mahallesi.

Avcılar'ın; Cihangir ve Tahtakale Mahallelerinin tamamı ile Merkez Mahallesinin üst kotları.

Arnavutköy'ün; Hastane, Hadımköy, İslambey, Deliklikaya, Dursunköy, Ömerli, Yassıören ve Yeşilbayır Mahalleleri.

Çatalca'nın, Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri.

Kağıthane ve Beyoğlu'da kesintiden etkilenecek

Kağıthane'nn; Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talat paşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan, Çeliktepe Mahalleleri.

Beyoğlu'nun; Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet, Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kocatepe,Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe, Şehit Muhtar, Hacı Hüsrev ve Kılıçali Paşa Mahalleleri.

Eyüpsultan'ın; Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Hasdal Askeri Kışlası, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Yeşilpınar Mahallelerinin tamamı ile Alibeyköy Merkez Üst kotları.

Sultangazi'nin; Cumhuriyet, 50. Yıl, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri.

Bayrampaşa'nın; Yıldırım, Kocatepe ve Cevatpaşa Mahalleleri.

Kaynak: Ajanslar