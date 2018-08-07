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07 Ağustos 2018 08:21 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2018 08:27

20 ilçede 12 saat boyunca su kesintisi olacak

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre , 3.Havalimanı Çevre Yolu İnşaatı" sebebiyle bugün 08.00'den itibaren 12 saat boyunca 20 ilçede bazı mahallelere su kesintisi olacak.

20 ilçede 12 saat boyunca su kesintisi olacak

SKİ'den yapılan son açıklamaya göre, 3. Havalimanı Çevre Yolu İnşaatı sebebiyle; BEDAŞ tarafından enerji hatlarında deplase çalışmaları gerçekleştirilecek ve bu kapsamda bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak.

12 SAATLİK SU KESİNTİSİ

"Bu çalışma nedeniyle, Terkos Terfi Merkezine enerji verilemeyeceğinden 7 Ağustos 2018 Salı günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında 12 saat süreyle; aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denilen açıklama şöyle devam etti:

SU KESİNTİSİ OLACAK BÖLGELER

Küçükçekmece'nin; Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz ve Kanarya Mahalleleri.
Başakşehir'in; İkitelli OSB, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri.
Esenler'in; Birlik, Fevzi Çakmak, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis, Turgut Reis Mahalleleri.
Bahçelievler İlçesi: Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Kocasinan Merkez, Haznedar, Siyavuşpaşa, Soğanlı Merkez, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri.
Güngören'in; Akıncılar, Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Sanayi ve Genç Osman Mahallelerinin bir kısmı.
Bağcılar, Bakırköy ve Esenuyurt da listede
Bağcılar'ın; Bağlar, Demirkapı, Evren, Fatih, Göztepe, Güneşli, İstoç, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle, Yavuz Selim, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz, Kanarya, Fatih, Göztepe, 100. Yıl Mahallelerinin tamamı ile Yavuz Selim Mahallesinin bir kısmı.

Bakırköy'ün; Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.

Esenyurt'un, Merkez, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Esenkent, Sanayi, Talatpaşa ve Yenikent Mahalleleri.
Büyükçekmece'nin, Karaağaç Mahallesi.
Avcılar'ın; Cihangir ve Tahtakale Mahallelerinin tamamı ile Merkez Mahallesinin üst kotları.
Arnavutköy'ün; Hastane, Hadımköy, İslambey, Deliklikaya, Dursunköy, Ömerli, Yassıören ve Yeşilbayır Mahalleleri.
Çatalca'nın, Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri.
Kağıthane ve Beyoğlu'da kesintiden etkilenecek
Kağıthane'nn; Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talat paşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan, Çeliktepe Mahalleleri.

Beyoğlu'nun; Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet, Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kocatepe,Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe, Şehit Muhtar, Hacı Hüsrev ve Kılıçali Paşa Mahalleleri.
Eyüpsultan'ın; Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Hasdal Askeri Kışlası, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Yeşilpınar Mahallelerinin tamamı ile Alibeyköy Merkez Üst kotları.

Sultangazi'nin; Cumhuriyet, 50. Yıl, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri.
Bayrampaşa'nın; Yıldırım, Kocatepe ve Cevatpaşa Mahalleleri.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: su kesintisisular ne zaman gelecek


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