20 bin öğretmen atamasının hangi tarihte olacağına dair kesin tarih yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin öğretmen atamasının hangi tarihte olacağına dair kesin bir takvimin olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 bin öğretmen ataması yapılacağıyla ilgili açıklamasının ardından, öğretmen adayları takvimi beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim editörleriyle bir araya geldiği toplantıda bununla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"KESİN BİR TAKVİM YOK"



Bakan Ziya Selçuk, "Şu andaki yazılı metin, Ömer Dinçer’in (Eski Milli Eğitim Bakanı) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili, ‘Diğer alanlarda iki yıl, öğretmenlikte bir yıl geçerlidir’ diye bir yönetmelik değişikliği var. Cari mevzuat bir yıl gösteriyor. Bu arada bununla ilgili bir kanun çıkması gerekiyor. Yani ben şu anda haftaya alamıyorum. Ne bileyim, ağustosun sonunda, eylülün başında alamıyorum. Meclis’in açılması gerekiyor. Dolayısıyla takvim bununla ilgili bir şey. Tasarrufun son derece önemli olduğu bir dönemde bu, Cumhurbaşkanımızın bir hediyesidir öğretmenlere. Tamam ben çok ısrar ettim, istirham ettim ama o tasarruf atmosferinde bence gerçekten hediye. Şükran borçluyum. Çünkü bu çocuklar çok sıkıldılar, çok sıkıntılılar." dedi.



"100 BİN ÖĞRETMEN ACİL ATAMA BEKLİYOR"



Bakan Ziya Selçuk, "20 bin kişi az-çok diyebilirsiniz. Aslında toplamda 650 bin kadar öğretmen adayı var, ancak hepsi talepkar değil. Benim tahminim 100 bin civarında acil talepkar var. Türkiye bunu 4-5 senede döndürebilecek bir pozisyonda. Ancak bizim bütün bu meslek liselerini ara kademede yöneltebildiğimiz bir durumda, yukarı çıkan öğrenci sayısını azalttığımızda ortaöğretimde çok ciddi bir dönüşüm gelecek. Onun birtakım doğurganları olacak. Onlarla birlikte bütünsel düşündüğümüzde bizim bu gençlere başka çözümler önermemiz lazım. Sadece öğretmenliğin kapısında bekleyerek olmaz. Daha yaratıcı çözümler üretmeliyiz." diye konuştu.





Kaynak: Ajanslar