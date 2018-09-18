20 bin öğretmen ataması aralıkta

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, atama bekleyen öğretmenler için çalışma yaptıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemini değerlendirdi. Öğretmen atamalarına değinen Bakan Ziya Selçuk, 2018'in Aralık ayında 20 bin öğretmen atayacaklarını açıkladı.

"ÖĞRETMEN ATAMASI ARALIK SONUNDA"

Bakan Ziya Selçuk, "Bütçede bir tasarruf dönemindeyiz. 2018 için planlanan öğretmen atama sayısı 20 binle sınırlıydı. Sonradan 5 bin atama daha gerçekleşti. Göreve geldikten sonra Cumhurbaşkanımıza bir istirhamım oldu. Öğretmen arkadaşlarımın farkındayım. Onlar istatistik değil, insan ve beklentileri var. Aralık sonunda 20 bin öğretmen ataması daha yapacağız. Meclisin açılmasını bekliyoruz. Sözleşmeli öğretmenlik süresi ile ilgili çalışma yapacağız. Meclis açıldığında netleşir." dedi.

"MÜFREDATTA KISA VADEDE DEĞİŞİKLİK YOK"

Ziya Selçuk, "Müfredatla ilgili ekip olarak kısa vadede değişiklik anlamında bir düşüncemiz yok. Temelde düşüncem şudur, müfredat acemi öğretmene lazımdır. Usta öğretmenin müfredata ihtiyacı yoktur. Ana başlıkları verin şuraya ulaşmak istiyorum demeniz yeterlidir. Acilen bir şey yapmamak lazım. Değişikler elbette yapılacak. Ama yapılmadan önce iki sene kadar tüm öğretmenlerimiz zaten hazırlanmış olacak. Yeni müfredat çıktı bunu yapıyoruz değil." diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar