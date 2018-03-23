2. Zırhlı Tugay Davası
10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa müebbet hapis cezası verildi.
2. Zırhlı Tugay Davası
10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Kaynak: AjansHaber
2. Zırhlı Tugay Davası
10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Kaynak: AjansHaber
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