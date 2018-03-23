Son Dakika!
23 Mart 2018 17:41 | Son Güncelleme: 23 Mart 2018 18:17

2. Zırhlı Tugay Davası

10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

2. Zırhlı Tugay Davası

2. Zırhlı Tugay Davası 

10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa müebbet hapis cezası verildi.


Kaynak: AjansHaber

Etiketler:


0Yorum Yap