2 yılda 1,4 milyon euro kazanacak!

Trabzonspor, 2 yıllık sözleşme imzalattığı ve İranlı Amiri'in alacağı ücret çok konuşuldu. İran asıllı futbolcuya toplamda 1,4 milyon euro ödeyecek.

30 yaşındaki İran milli takımı oyuncusu Vahid Amiri, Trabzonspor'a 2 yıllık imza attı. Tecrübeli oyuncunun bordo mavili takımdan alacağı ücret KAP'a açıklandı.

İLK YIL 750 BİN EURO ALACAK



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuya 2018-2019 sezonu için 750 bin avro, 2019-2020 sezonunu için de 650 bin avro garanti ücret ödeneceği ifade edildi.

Bildirimde, futbolcunun menajeri Amir Saadati'ye ise menajerlik hizmeti olarak 140 bin avro ödeneceği kaydedildi.