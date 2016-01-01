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Güncel 29 Mart 2018 - 20:36
İki pitbull cinsi köpek bir boğaya saldırırsa ne olur? Son derece tehlikeli olan iki pitbull bir boğaya saldırıyor.