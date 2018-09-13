2. özür grubu atama sonuçları açıklandı!

Özür grubu mazeret atama sonuçları açıklandı.. Binlerce öğretmenin tercihlerini gerçekleştirdiği ve atama sonuçlarını beklediği özür grubu için Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tarihe gelindi.

Özür grubu mazeret atama sonuçları açıklandı.. Binlerce öğretmenin tercihlerini gerçekleştirdiği ve atama sonuçlarını beklediği özür grubu için Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tarihe gelindi.

10 Eylül tarihinde atamaların yapılacağını duyuran bakanlık, sonuçları İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü üzerinden duyurdu.

HİZMET PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ



Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

Kaynak: Ajanslar