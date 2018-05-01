2 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi? Kaç gün resmi tatil var?

1 Mayıs gününün işçi bayramı olması sebebiyle tatil olan okullar 2 Mayıs Çarşamba günü de tatil olacak mı? Tatil süresini uzun tutmak isteyen birçok öğrenci bu sorunun cevabını merak ediyor. Peki yarın okul var mı?

1 Mayıs İşçi Bayramı, dünya genelinde 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, işçi ve emekçiler günü olarak kutlanmaya devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs resmi tatil oldu. Bu sene 1 Mayıs salı gününe denk gelmesi sebebiyle öğrenciler ve çalışanlar resmi tatilin dört gün olup olmayacağını merak ediyordu ancak bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Her yıl tüm yurtta coşkuyla kutlanan işçi bayramı kimi zaman art niyetli gruplar tarafından provakasyona uğrasada işi ekmeği olan işçilerce coşkuyla kutlanıyor.

İŞÇİ BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLADI?

Dünyada 1890’lı yıllara uzanan İşçi Bayramı, tarihi kaynaklara göre, Osmanlı Devleti’nde ilk kez 1911'de kutlandı. Selanik’teki tütün, pamuk ve liman işçileri Türk tarihinde ilk kutlayanlar arasına girdi. İstanbul’da ise ilk kez 1912 yılında kutlandığı bilgisi kaynaklarda yer alıyor.

2 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ OKUL VAR MI?

Tatil süresini uzun tutmak isteyen öğrencilerin ve velilerin merak ettiği resmi tatil açıklaması ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Buna göre 1 Mayıs salı günü okullar tatil edildi. Fakat 2 Mayıs çarşamba günü okullar tatil olmayacak.

Özellikle sosyal medya üzerinde 2 Mayıs çarşamba günü okullar tatil olacak iddiaları dolaşırken Milli Eğitim Bakanlığı ise çalışma takvimini yayınlandı. Buna göre yarın okullarda olacak ve öğrenciler derslere kaldığı yerden devam edecek. Tatil olma durumu söz konusu olmasa da konuyla ilgili gelişmeleri haberimizin detayından takip edebilirsiniz.