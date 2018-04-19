2 HDP'linin milletvekilliği düşürüldü
HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın milletvekilliği düşürüldü.
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Kaynak: Ajanslar
Detaylar geliyor..
Kaynak: Ajanslar
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