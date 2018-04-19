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19 Nisan 2018 15:07 | Son Güncelleme: 19 Nisan 2018 15:08

2 HDP'linin milletvekilliği düşürüldü

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın milletvekilliği düşürüldü.

2 HDP'linin milletvekilliği düşürüldü

Detaylar geliyor..


Kaynak: Ajanslar

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