Çocuklarını öldüren anne 3.çocuğunu doğuracak

Gaziantep'te kayınvalidesine kızıp 2 çocuğunu birden bıçaklayarak öldürüdkten sonra intihar girşiminde bulunan kadının 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki evlerinde 10 Nisan'da, oğlu Mustafa (5) ve kızı Ayşe Karacalıoğlu'nu (3), gece uyurken bıçaklayarak öldüren ve daha sonra terastan atlayarak intihar girişiminde bulunan Özlem Karacalıoğlu (23), tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlığı nedeniyle Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOCUĞUNU DOĞURMAK İSTİYOR

Karacalıoğlu'nun burada yapılan tetkiklerinde 5 aylık hamile olduğu tespit edilirken, çocuğunu doğurmak istediği öğrenildi.

Yaşam 10 Nisan 2018 11:56 Kayınvalidesine kızdı, çocuklarını öldürdü!Gaziantep'te 23 yaşındaki bir anne 2 ve 4 yaşındaki 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü.

Kaynak: Ajanslar