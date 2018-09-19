19 yıllık Adnan Oktar davasında karar çıktı

Adnan Oktar örgütüne yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen aralarında dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Adnan Oktar grubuna yönelik 1999'da yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddiasıyla dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da arasında bulunduğu bazı emniyet görevlileri hakkında 17 yıldır devam eden dava karar çıktı.

DAVA DÜŞTÜ

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, işkence suçundan tüm sanıklar hakkındaki dava zaman aşımından düştü.

Adnan Oktar grubuna 1999 yılında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Tarkan Yavaş'ın da olduğu 27 kişi, operasyonu gerçekleştiren dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Saçan'ın da aralarında bulunduğu 8 emniyet görevlisinin kendilerine işkence yaptıkları iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Sanıklar hakkında dava açılmış, 2016'da verilen mütalaada davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi talep edilmişti.

Kaynak: Ajanslar