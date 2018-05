19 Mayıs şiirleri ve yazıları -(2018)- En güzel 2 kıtalık şiirler ve kısa yazılar!

19 Mayıs şiirleri ve yazıları 2018 yılında öğrenciler tarafından merak ediliyor. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı için kısa şiirler ve yazılar Ajanshaber.com'da.

Her yıl büyük bir coşku ile kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yılda tüm yurtta aynı coşku tüm yurtta ile kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli ve en önemli bayramlarından olan Gençlik Bayramı sadece ülkemizin değil Kuzey Kıbrıs'ın da milli bayramıdır. Okullarda 19 Mayıs şiirleri ile kürsülerde coşku ile kutlanan bu özel günü Atatürk Türk gençliğine armağan etmiştir. Sadece şiirlerle değil 19 Mayıs yazıları ile de bu özel gün de Ulu önder Atatürk anılır. 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır. Bugün ayrıca İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilir. Bu yüzden 19 Mayıs şiirleri kısa olanlarından öğrenciler seçerek okumaktadır. İlk kez 1935 yılında Atatürk Günü olarak kutlanır, daha sonra Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçeli sporcuların katılımıyla spor günü haline geldikten sonra Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni bugünün her 19 Mayıs'ta kutlanmasını ve "Gençlik ve Spor Bayramı" da eklenmesini istemiştir. Yapılan kongreden sonra Atatürk'de bu öneriyi kabul etmiş ve yasal hale getirilmiştir. Artık 20 Haziran 1938 tarihinde çıkan kanunla birlikte gençlik ve spor bayramı da eklenmiştir.12 Eylül'deki Darbeden sonra ise "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak günümüzdeki halini almıştır. 19 Mayıs ile ilgili şiirler detayları ile Ajanshaber.com'da.

19 MAYIS ŞİİRLERİ VE YAZILARI İLE BAYRAM COŞKUSU TÜM YURTTA

Samsun düşmanlar için o yıllarda stratejik bir öneme sahipti çünkü Karadeniz'den Orta Anadolu'ya açılan bir kapıydı. Ayrıca İngilizler 9 Mart 1919'da Samsun'a askeri birlik çıkartmıştı. Şikayetler üzerine buraya bir kumandanın gönderilmesine karar verildi. Mustafa Kemal Atatürk Padişah Vahdettin ile görüştükten sonra beraberindeki kişilerle beraber 16 Mayıs 1919'da "Bandırma" adındaki vapurla Galata rıhtımından ayrıldı ve önce İnebolu'ya ardından Kalyon Burnu denilen yerden sandallarla Merkez iskelesine çıkarıldı. Atatürk Samsun'a vardığında İngiliz işgal kuvvetleri şehirdeydi. Bu yolculuk Türk tarihi için bir dönül noktası olmuştur. Bu yüzden her yıl 19 Mayıs şiirleri kısa olanlarından seçilerek gösterilerde ve stadyumlarda okunur. Bunların yanı sıra 19 Mayıs yazıları kısa olarak da günün anlam ve önemini belirtmek amacı ile okunmaktadır. Her sene o günü anmak için yurdun dört bir yanında spor gösterileri de yapılır. Ayrıca üzerinde "Gençlikten Atatürk Sevgisiyle Cumhurbaşkanına" yazan dev bir bayrak Kurtuluş Yolu'ndaki Tütün İskelesi'nden karaya çıkarılarak Samsun valisine verilir. Daha sonra bu bayrak Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'den gelerek törenlerde, Ankara'da Cumhurbaşkanına sunulur.

TARİHE ÜN

Bugün Türk e bir şeref,tarihlere bir ündür

Tutsaklıktan Türklüğünkurtulduğu ilk gündür

Bugün ezdiköz yurda ecel olan başları

bugün çıktı ağzından Ata`mın son kararı



Neydi ah...o karanlık,o günlerdeki acı

Sarmıştı dört yanını yurdun yüz bin umacı

Padişah saltanatı kurtarmak davasında

Memleket tek başına kalmış kendi yasına



Gökler türk ün derdinden yas tutmuş kara bağlar

Ateşten bir çemberin içinde türklük ağlar

Gül kurumuş saksıda bülbül atmış sazını

Mevsimler değiştirmiş baharını yazını...



GENÇLİĞİN HEDEFLERİ

Seni anmak ve anlamak,

Gençliğin en büyük isteği Atam.

Senin fikirlerini yaşatmak,

Gençliğin en büyük hedefi Atam.



Senin yolundan gitmek,

Gençliğin en büyük isteği Atam.

Senin ilkelerinle yaşamak,

Gençliğin en büyük hedefi Atam.



Kurduğun cumhuriyeti korumak,

Gençliğin en büyük andıdır Atam.

Senin izinden gitmek,

Gençliğin en büyük hedefi Atam.



Senin çağdaşlık anlayışın,

Gençliğin en büyük çabasıdır Atam.

Seninle doğup, seninle büyümek,

Gençliğin en büyük şerefidir Atam

19 MAYIS GENÇLİK MARŞI

Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.

Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.

Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.

Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var...



Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,

Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,

Bir emanet taşırız, Ata'mıza söz verdik.

Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak...



Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,

Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.

Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı...

Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.



19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.

Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi?

Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,

Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi...



COŞUYOR

Coşuyor Karadeniz,

Çarpıyor yüreğimiz,

Açıldı Türk'ün önü,

Bekliyor Ata'yı

19 Mayıs günü.

Ata'm Samsun'a çıktı,

Yumruklarını sıktı,

Kurtuluşa hız oldu.

Savaştı içte, dışta,

Dünyaya yıldız oldu.



SAMSUN

Samsun'da o gün doğdu

Türk'ün eşsiz güneşi,

Arasalar bulunmaz

Dünyada onun eşi.

Bütün yurt inliyordu,

Vatan gidiyor diye.

O sanki Türk yurduna

Gökten geldi hediye.

Samsun, Sivas demedi

Bütün yurdu dolaştı,

Türk'ün bu öz evlâdı

Vatanla kucaklaştı.

Bin dokuz yüz on dokuz

Türk'ün temel taşıdır.

Ardından gelen savaş

İstiklâl Savaşı'dır.

Temiz Türk gençliğine

Armağan olsun diye

Bu büyük ve şanlı gün

Bırakıldı hediye.

19 MAYIS

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Ata'yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan TÜRK GENÇLERİ

KUTLUYORUM

19 Mayıs’ı seviyorum,

Ata’mızı özlüyorum,

Bayramı neşe içinde,

Coşkuyla kutluyorum.



Samsun’u seviyorum,

Ata’mızı özlüyorum,

Bu bayramı hak eden,

Gençleri kutluyorum.



Bayrağımı seviyorum,

Ata’mızı özlüyorum,

Meydanları dolduran,

Sizleri kutluyorum.



Ülkemi seviyorum,

Ata’mızı özlüyorum,

Kalbinde vatan yatan,

Herkesi kutluyorum.

BU GELEN BANDIRMA VAPURU

Tekmil Anadolu ayakta,

Bu gelen Bandırma vapuru.

Mustafa Kemâl'in bakışı

Göklerden duru.

Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemâl

Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda.

Mustafa Kemâl'in elbisesi

Rütbesiz, nişansız...

Ve avuçlarında

Kaderi yazılmış Türkiye'nin.

Karadeniz sereserpe uzanmış önünde

Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır,

Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir

Mustafa Kemâl geliyor.

Vapur yaklaşır, yaklaşır;

Secde eder dağlar taşlar.

Selam verir Gazi Anadolu'm;

Bandırma vapurunun içinde.

Güneşten süt emmiş

Bir sarışın kahraman var.

Mustafa Kemâl, ölümsüz kahraman,

Sen Samsun'a ayak bastığın an,

Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla,

Dalgalandı vatan.



Atatürk Kurtuluş Savaşında

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı

Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından

Bir duman

Duman değildi bu

Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan

Demir değil

Sarılan anayurda

Kemal Paşanın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına

Çıkarken yüce komutan

Karadeniz'in halini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar

Kalktı takalar,

İzin verseydi Kemal Paşa

Ardından gürleyip giderlerdi

Erzurum'a kadar

Cahit KÜLEBİ

O Geliyor

Yıl 1919,

Mayıs'ın on dokuzu.

Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını,

Yeryüzüne can veren,

Cana heyecan veren,

Al yüzlü doğan güneş

Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar;

Siz de öyle bir anda yırtınız uykunuzu.

Uyanın Samsunlular.

Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını

Bugün Çaltı burnundan gülerek doğan güneş.

Yıl 1919,

Uyanın Samsunlular;

Uyumak ölüme eş,

Diriltin ruhunuzu,

Ufukta bir gemi var;

Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor?

Acaba yolu mu az, yoksa yükü mü ağır?

Bu gemi umut yüklü, inanç yüklü, hız yüklü,

İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır,

Kurulacak yarını düşünen baş geliyor.

Bir baş ki, gökler gibi bir küme yıldız yüklü;

Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor.

Yıl 1919

Mayısın on dokuzu

Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor.

Sanki harlı bir ateş

Yakıyor ruhumuzu.

Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor.

Üzülmemek elde mi;

Hız yüklü, inanç yüklü, umut yüklü bu gemi

O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,

O hız, doldukça damarlara kan gibi,

Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak,

Ateş püskürecek uyuyan volkan gibi;

Gittikçe büyükleşen

Gölgene dikilmekten

Karardı gözlerimiz.

Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz!

Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel;

Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel.

Celal Sahir EROZAN

O GÜN

Yıl 1919,

Atam düştü yollara,

Bu vatan bizim dedi,

Güvendi o bizlere.

İşte bu yüzden,

Bu gün bizim gün,

Atamın sayesinde,

Kurtuldu bütün vatan!

19 MAYIS YAZILARI İLE ULU ÖNDER ATATÜRK'Ü ANABİLİRSİNİZ

19 Mayıs 1919 Birinci Dünya Savaşı’nın topraklarımızı en çok etkilediği günlerde Mustafa Kemal Atatürk’ün çözüm arayışı içinde Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıktığı tarihtir. Savaşın tüm yurdu etkisi altına aldığı bugünlerde vatan topraklarımız Fransızlar İtalyanlar İngilizler Yunanlılar tarafından paylaşılmaya başlanmıştır ulu önder ülkeyi kurtarmak için Anadolu’ya geçmeye karar vermiş ve 16 Mayıs günü Samsun’a doğru yola çıkmıştır. Bu adım ve ardından gerçekleştirilen adımlar ülkemiz adına büyük önem taşır. 19 Mayıs ile başlayan bu dönemi genelgeler ve kongreler izlemiş “Ya istiklal ya ölüm!” ilkesi ile ülke düşmandan temizlenene kadar savaşmaya karar verilmiştir.

19 Mayıs tarihi Kurtuluş Savaşımızın başlangıç günüdür Atatürk kurtuluş günümüzü Gençlik ve Spor Bayramı olarak tüm Türk milletine özellikle gençlere armağan etmiştir. Ülkeyi şekillendirecek kişilerin çocuklar ve gençler olduğundan yola çıkan ileri görüşlü Mustafa Kemal bugünü bayram ilan ederek gençlere spora sağlıklı yaşama ne kadar önem verdiğini göstermiştir. Bugünün ayrıca Atatürk’ü anma günü olarak kutlanmasının nedeni doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Mustafa Kemal’in doğum günü sorulduğunda ülkemiz için dönüm noktası olan bu tarihi yani 19 Mayıs’ı söylemesidir. 1919 yılından itibaren her yıl 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır spor faaliyetlerinden oluşan gösteriler yapılır günün önemiyle ilgili şiir ve yazılar okunur çeşitli gösteriler düzenlenir Atatürk ve bu ülke için Kurtuluş Savaşı’nda emeği geçen her birey saygıyla anılır.

Sema Özbek

Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşında yenilgiyle ayrılmış Avrupa’nın hasta adamı olarak nitelendirilen Osmanlı İmparatorluğu topraklarında gözü olan Avrupa devletleri tarafından çeşitli bahanelerle işgal edilmeye başlanmış. Milletini seven vatansever yurttaşlarımız çeşitli kurtuluş yolları aramaya başlamışlar. Bazı vatan topraklarını düşman işgal ederken vatanseverler çarpışarak şehit düşmüşlerdir. Çanakkale Savaşı kahramanı olan Mustafa Kemal’de kurtuluşun Anadolu topraklarında Anadolu halkıyla birleşerek topyekûn savaşarak kazanılacağına inanıyordu. Bu sebeple 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan ayrılarak Samsun’a doğru yola çıktı. 19 Mayıs 1919 Samsun’a ayak bastı. Düşmanlar bütün yurdu ele geçirmeye başlamıştı. Yurt yavaş yavaş parçalanmaya başlamıştı. Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler, Yunanlılar, Ermeniler tarafından yurdumuz işgal edilmeye başlanmıştı. Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basıp Kurtuluş Savaşını başlatması milletimizin de yaşlısı genci çocuğu kadını her şeyiyle “Ya istiklal ya ölüm” ilkesiyle bu savaşa katılması, Türklerin esir edilemeyeceğini her zaman hür yaşayacağını bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini pes etmeyeceğini ve Türk topraklarının işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Mustafa Kemal, 19 Mayıs gününü kurtuluş günümüz ve özgürlük ateşini yaktığı gün olarak Gençlik ve Spor Bayramı yapmış ve tüm Türk Milletine özellikle gençlere armağan etmiştir.

Mustafa Bayrakçı

KIRAÇ 19 MAYIS MARŞI

ON DOKUZ MAYIS KURTULUŞ GÜNÜ, HAYDİ HAYDİ YÜRÜ İLERİ

VARDI SAMSUN'A MUSTAFA KEMAL, HAYDİ HAYDİ YÜRÜ İLERİ

SAMSUN'DAN ANADOLU'YA BİR GÜNEŞ DOĞDU

ŞAHLANDI AYAKLANDI HALK DÜŞMANI BOĞDU

BAŞLADI BÜYÜK SAVAŞ SEN DE KATIL ARKADAŞ

DURMASIN BU DEVRİMLER, DİNMEDEN GÖZLERDEN YAŞ

SAMSUN'DA BAŞLAYAN SAVAŞ SAMSUN'DA BİTMEZ

TOPLAR DA TÜFEKLER DE DÜŞMANA YETMEZ

BAŞLADI BÜYÜK SAVAŞ SEN DE KATIL ARKADAŞ

DURMASIN BU DEVRİMLER, DİNMEDEN GÖZLERDEN YAŞ

GÜN GELDİ ON DOKUZ MAYIS BİR KIVANÇ OLDU

DEVRİMLER YÜRÜR EL ELE BİR İNANÇ OLDU

BAŞLADI BÜYÜK SAVAŞ SEN DE KATIL ARKADAŞ

DURMASIN BU DEVRİMLER, DİNMEDEN GÖZLERDEN YAŞ

ON DOKUZ MAYIS KURTULUŞ GÜNÜ HAYDİ HAYDİ YÜRÜ İLERİ.

Kaynak: Ajans Haber