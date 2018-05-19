19 mayıs mesajları - Atatürk'ün 19 Mayıs kutlama mesajı ve sözleri! (2018)

19 mayıs mesajları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Atatürk'ün 19 mayıs 1919 kutlama, resimli mesajı ve sözleri detayları ile Ajanshaber.com'da.

Türkiye'nin ve Kıbrıs'ın her yerinde coşku ile kutlanan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da birçok kişi tarafından 19 Mayıs mesajları gönderilerek kutlanıyor. Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a ayak basması ile Kurtuluş'un başlangıcı olan bu gün ve ilerleyen yıllarda yapılan düzenlemelerle Spor bayramı da eklenerek kutlanmaya başladı. Okullarda yapılan konuşmaların yanı sıra birçok kişi artık 19 Mayıs resimli mesajları göndererek de kutlama yapıyor. Türk Tarihinde kutlanması gereken önemli günlerden biri olan 1919'da Türk Devleti'nin temellerinin atıldığı gün olarak da kabul edilir. Mustafa Kemal'in Nutku'nda da bahsettiği bugünü kurtuluşun önüne koymuştur ve milli mücadelenin ilk ve vazgeçilmez şartı olarak saymıştır. Bu günün bir başka özelliği ise Atatürk'ün doğum günü olmasıdır. Ulu önder Atatürk doğum tarihi belli olmadığı için bugünü doğum günü olarak belirtmiştir. Milli mücadelenin ilk ateşinin yakıldığı günün anlam ve önemini taşıyan 19 Mayıs sözleri göndererek sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Atatürk'ü ve silah arkadaşlarının anıldığı 19 Mayıs kutlama mesajı detayları Ajanshaber.com'da.

19 MAYIS MESAJLARI İLE BU ÖZEL GÜNÜ KUTLAYABİLİRSİNİZ

19 Mayıs mesajları o günün anlam ve önemini yaşatmanın yanı sıra birçok kişinin de kutlamasını sağlar. Bu bayram sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, Kuzey Kıbrıs'ın da milli bayramıdır. Büyük savaşlar atlatan ve zor günler geçiren Türk halkı o günlerde bir de kendilerine karşı saldırgan bir tutum içerisinde olan Rumlarla da çatışıyordu. Türklerin kendilerini ve haklarını korumak için çatışması İngilizleri de rahatsız ediyordu. Padişahtan bu olayların bitmesini isteyen İngilizler, olayların bitmemesi halinde Samsun'u işgal edeceklerini bildirdiler. Osmanlı tarafından Mustafa Kemal görevlendirildi. Samsun düşmanlar için o yıllarda stratejik bir öneme sahipti çünkü Karadeniz'den Orta Anadolu'ya açılan bir kapıydı. Ayrıca İngilizler 9 Mart 1919'da Samsun'a askeri birlik çıkartmıştı. Bugünün önemi tarihi açıdan oldukça büyük olduğu için Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramı kutlama mesajları gönderek Atatürk ve silah arkadaşlarını yad edebilirsiniz.

19 MAYIS KUTLAMA MESAJI İLE BİRÇOK KİŞİ ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI ANIYOR





Türkler savaşlardan sonra Rus istilasına uğrayan birçok Türk topraklarından göç ederek Samsun'a gelmiştir, onların burada yaşamaları Pontus cemiyetlerinin faaliyetleri açısından sıkıntı oluşturmuştur. Özellikle Karadeniz'de dolaşmakta olan İtilaf donanmasından ve Yunan savaş gemilerinin varlığından cesaret alan ve Rumlar ve Pontus çeteleri Türkleri öldürüyorlardı. İngilizlerin birliği Pontusların daha çok faaliyete geçmesine olanak sağladı daha sonra Türkler harekete geçince İngilizler Osmanlı Hükümeti'ne Orta Karadeniz'de Türklerin Hıristiyanları katlettiklerini söyleyerek bölgenin işgal edileceği tehdidinde bulundular. 19 Mayıs kutlama mesajı ile birçok kişi hem Atatürk'ü hem de silah arkadaşlarını her yıl anmaktadır.

19 MAYIS KUTLAMA MESAJLARI KISA

"Rica ile, merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır."

MiIIetimiz çok büyüktür. Hiç korkmayaIım. O, esaret ve aşağıIığı kabuI etmez.

Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.

Bir miIIetin başarısı, mutIaka bütün miIIi güçIerin bir istikamette oIuşması iIe mümkündür. Bu nedenIe biIeIim ki, eIde ettiğimiz başarı, miIIetin güç birIiği etmesinden, ortak hareket etmesinden iIeri geImiştir. Eğer aynı başarı ve zaferIeri geIecekte de tekrarIamak istiyorsak aynı esasa dayanaIım ve aynı şekiIde yürüyeIim.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı özgürlük hareketi, tüm yurda yayılmış, milletimizin azim ve kararlılıkla birleşerek giriştiği milli mücadele sonucunda zaferle taçlandırılmıştır.

-Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı bağımsızlık hareketi milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek, tüm yurtta dalga dalga yayılmış ve Milli Mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. Verilen çetin mücadele sonucunda, kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk tarafından ilke ve devrimlerle pekiştirilmiş ve Türk gençliğine armağan edilmiştir.

19 MAYIS ATATÜRK SÖZLERİ



Mustafa Kemal Paşa "Büyük Nutku"na da 19 Mayıs 1919 tarihi ile başlamıştır ve onun için yaşamı boyunca "Türk Gençliği" büyük bir önem taşımıştır. Samsun yolculuğu öncesinde Atatürk ve Padişah Vahdettin arasında geçen konuşmayı Atatürk şöyle anlatmıştır "- Paşa, Paşa! Şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin! Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir! Bunları unutun, asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden daha önemli olabilir... Paşa, Paşa... Devleti kurtarabilirsin!" Mustafa Kemal ise "Kişiliğime güveninize ve bana yetki verişinize teşekkür ederim... Elimden gelen hizmeti esirgemeyeceğime lütfen güveniniz." demiştir. Kendisine gelen çağrıyı duyduğu andan itibaren bu görevin işgal altındaki Anadolu'nun zaferine bir işaret olduğunu anlayan Atatürk, yanına 18 kişilik heyet alarak Samsun’a doğru yola çıkmış ve kurtuluşun başlangıcını yapmıştır.



19 MAYIS SÖZLERİ WHATSAPP

-Türk milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladı olan 19 Mayıs, Türk milletinin esaret zincirini kırmak adına Büyük Önder Atatürk’ün liderliğinde attığı büyük adımın adıdır. 19 Mayıs, Anadolu’da esir olmak istemeyen milletimiz için adaletin başladığı tarih olması bakımından da önemli bir gündür.

-Ben Samsun’u ve Samsun HaIkını gördüğüm zaman, memIekete ve miIIete ait bütün düşünce ve kararIarımın yerine getiriIebiIeceğine dair bir defa daha kuvvetIe inanmıştım. Samsun’IuIarın haI ve durumIarında gördüğüm gözIerinden okuduğum vatanseverIik ve fedakarIık; ümit ve tasavvurIarımı oIumIu bir inanca götürmeye yetmişti…



19 MAYIS RESİMLİ MESAJLAR

19 MAYIS MESAJI

-19 Mayıs yeni Türkiye’nin ve Atatürk’ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

-Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım, gözüm arkada kalmayacak. Zafer “Zafer benimdir” diyebilenlerindir. K. Atatürk 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

-Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

-Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

-19 Mayıs, Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

-Ey yükseIen yeni nesiI, geIecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseItecek ve sürdürecek sizsiniz.

-Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz... benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

-"Ben Samsun’u ve Samsun Halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün düşünce ve kararlarımın yerine getirilebileceğine dair bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsun’luların hal ve durumlarında gördüğüm gözlerinden okuduğum vatanseverlik ve fedakarlık ; ümit ve tasavvurlarımı olumlu bir inanca götürmeye yetmişti..."

-19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.

-19 Mayıs 1919 tarihi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı ve milli mücadeleyi başlattığı tarih olması sebebiyle oldukça önemlidir. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına kadar devam eden sürecin başlangıcı olan bu önemli tarihi, her yıl Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlamaktayız.

-19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, saygılar sunuyorum

KIRAÇ 19 MAYIS MARŞI

Kaynak: Ajans Haber