19 Mayıs 1919 önemi nedir? - Ne oldu? - Atatük'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 1919 önemi nedir ve ne oldu merak ediliyor. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramı hakkında detaylı bilgiler Ajanshaber.com'da.

Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği en önemli bayramlardan biri olan 19 Mayıs ilerleyen günlerde tüm yurtta ve okullarda coşku ile kutlanacak. Bu yüzden birçok kişi 19 Mayıs 1919 önemi nedir sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu bayram sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, Kuzey Kıbrıs'ın da milli bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da ne oldu diye merak edenler için haber ayrıntılarında bilgiler yer almaktadır. Büyük savaşlar atlatan ve zor günler geçiren Türk halkı o günlerde bir de kendilerine karşı saldırgan bir tutum içerisinde olan Rumlarla da çatışıyordu. Türklerin kendilerini ve haklarını korumak için çatışması İngilizleri de rahatsız ediyordu. Padişahtan bu olayların bitmesini isteyen İngilizler, olayların bitmemesi halinde Samsun'u işgal edeceklerini bildirdiler. Osmanlı tarafından Mustafa Kemal görevlendirildi. Samsun düşmanlar için o yıllarda stratejik bir öneme sahipti çünkü Karadeniz'den Orta Anadolu'ya açılan bir kapıydı. Ayrıca İngilizler 9 Mart 1919'da Samsun'a askeri birlik çıkartmıştı. Şikayetler üzerine buraya bir kumandanın gönderilmesine karar verildi. Mustafa Kemal Atatürk Padişah Vahdettin ile görüştükten sonra beraberindeki kişilerle beraber 16 Mayıs 1919'da "Bandırma" adındaki vapurla Galata rıhtımından ayrıldı ve önce İnebolu'ya ardından Kalyon Burnu denilen yerden sandallarla Merkez iskelesine vardı. Burada yolcuları indirdikten sonra Samsun'a ulaştı. Atatürk, Samsun'a geldikten birkaç gün sonra asker değil, sivil olarak hareket etti. Bugünün önemi tarihi açıdan oldukça büyük olduğu için Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramı her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.19 Mayıs önemi detayları ile Ajanshaber.com'da.

19 MAYIS 1919 ÖNEMİ NEDİR VE NE OLDU?

1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır. Bugün ayrıca İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilir. İlk kez 1935 yılında Atatürk Günü olarak kutlanır, daha sonra Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçeli sporcuların katılımıyla spor günü haline geldikten sonra Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni bugünün her 19 Mayıs'ta kutlanmasını ve "Gençlik ve Spor Bayramı" da eklenmesini istemiştir. Yapılan kongreden sonra Atatürk'de bu öneriyi kabul etmiş ve yasal hale getirilmiştir. Artık 20 Haziran 1938 tarihinde çıkan kanunla birlikte gençlik ve spor bayramı da eklenmiştir.12 Eylül'deki Darbeden sonra ise "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak günümüzdeki halini almıştır. 19 Mayıs önemi tarih açısından çok büyüktür bu gün sadece kurtuluş hareketi olmaktan çıkmış ve çağdaş milletler ve değerlerin oluşturulmasında da önemli bir rol oynamıştır. Türkler savaşlardan sonra Rus istilasına uğrayan birçok Türk topraklarından göç ederek Samsun'a gelmiştir, onların burada yaşamaları Pontus cemiyetlerinin faaliyetleri açısından sıkıntı oluşturmuştur. Özellikle Karadeniz'de dolaşmakta olan İtilaf donanmasından ve Yunan savaş gemilerinin varlığından cesaret alan ve Rumlar ve Pontus çeteleri Türkleri öldürüyorlardı. İngilizlerin birliği Pontusların daha çok faaliyete geçmesine olanak sağladı daha sonra Türkler harekete geçince İngilizler Osmanlı Hükümeti'ne Orta Karadeniz'de Türklerin Hıristiyanları katlettiklerini söyleyerek bölgenin işgal edileceği tehdidinde bulundular. 19 Mayıs'ta ne oldu sorusunun yanıtı aslında bunun tam tersiydi ve İngilizler ile birlikte Ponstusçular bölgeyi işgal etmek için bahaneler üretiyordu.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ÖNEMİ

Bu bölgenin Pontusçular ve İngilizler'den temizlenmesi için çalışmalara başlandı ve Mustafa Kemal gibi yetkili bir komutanın gönderilmesine karar verildi. Mustafa Kemal o sıralarda girdiği bütün savaşlardan zaferle ayrılan çok büyük başarılar elde etmiş bir kumandandı.Mustafa Kemal Paşa bunu milli mücadelenin vazgeçilemez ilk şartı sayarak yola çıktı. "Büyük Nutku"na da 19 Mayıs 1919 tarihi ile başlamıştır. Mustafa Kemal için yaşamı boyunca "Türk Gençliği" büyük bir önem taşımıştır. Samsun yolculuğu öncesinde Atatürk ve Padişah Vahdettin arasında geçen konuşmayı Atatürk şöyle anlatmıştır "- Paşa, Paşa! Şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin! Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir! Bunları unutun, asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden daha önemli olabilir... Paşa, Paşa... Devleti kurtarabilirsin!" Mustafa Kemal ise "Kişiliğime güveninize ve bana yetki verişinize teşekkür ederim... Elimden gelen hizmeti esirgemeyeceğime lütfen güveniniz." demiştir. Kendisine gelen çağrıyı duyduğu andan itibaren bu görevin işgal altındaki Anadolu'nun zaferine bir işaret olduğunu anlayan Atatürk, yanına 18 kişilik heyet alarak Samsun’a doğru yola çıkmış ve kurtuluşun başlangıcını yapmıştır.

KIRAÇ 19 MAYIS MARŞI

Kaynak: Ajans Haber