19 bin paket kaçak sigara yakalandı!

Gaziantep’te polis iki ayrı depoya yaptığı baskında toplam 19 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gaziantep Merkez'de polis iki ayrı depoya yaptığı baskında toplam 19 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalanarak yasal işlemler uygulandı.

İKİ AYRI DEPODA 19 BİN 70 PAKET SİGARA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezindeki 2 adet depoya gerçekleştirdiği operasyonda muhtelif markalarda toplam 19 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Güncel 16 Ağustos 2018 13:53 Bakan uyardı kaçak sigaralara dikkat: Terör örgütüne destek olmayın!Kaçak sigaraların terör örgütü PKK'nın elinden geçtiğini hatırlatan Bakan Soylu, uyuşturucu ticaretinden de 1,5 milyar dolar gelir elde ettiklerini hatırlattı.

Yapılan operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli şahsa 5607 SKM kapsamında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Kaynak: Ajanslar